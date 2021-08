De Wit-Russische atlete Krystsina Tsimanoeskaja is 'in veiligheid' in Japan. Dit heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maandag verzekerd nadat de 24-jarige sprintster naar eigen zeggen een gedwongen terugkeer naar huis boven het hoofd hing omdat ze kritiek op haar nationale federatie had geuit.

'Het IOC en Tokyo-2020 hebben gisteren (zondag) rechtstreeks gepraat met de Wit-Russische atlete Krystina Tsimanoeskaja', zei directeur communicatie van het IOC Mark Adams. 'Zij heeft ons verzekerd dat ze veilig is. Zij heeft de nacht doorgebracht in een hotel van de luchthaven Tokio-Haneda. Vandaag/maandag komt er een nieuw gesprek om haar intententies te kennen en haar te steunen.'

Speculaties dat de loopster asiel zou aanvragen in de Europese Unie bevestigde Adams niet. Niettemin zei hij dat leidinggevenden van het Hoog VN-Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) met haar dossier bezig zijn. Communiceren over de zaak deed de VN-organisatie niet.

Van haar kant zal de Japanse regering volgens haar woordvoerder Katsunobu Kato 'in ruime mate blijven samenwerken met de betrokken organisaties en de gepaste maatregelen nemen', dit geval 'volgens de wet' aanpakkend. Meer details gaf de woordvoerder niet. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de lokale politie wilden generlei commentaar geven.

Gedwongen terugkeer

Krystsina Tsimanoeskaja zei zondag dat de baas van haar team haar had gedwongen af te zien van verdere deelname aan de Spelen. Vergezeld door leidinggevenden van het Wit-Russische Olympische Comité ging ze naar de luchthaven om terug te keren naar huis. Enkele dagen geleden had de atlete de Wit-Russische atletiekfederatie zwaar aangevallen. Zij zei gedwongen te zijn geweest de 4x400m te lopen omdat twee andere atletes volgens haar een onvoldoend aantal dopingtests hadden afgelegd. Zelf was ze voor de 100 en 200 meter voorzien.

Ook zei Krystsina Tsimanoeskaja tegenover tribuna.com 'schrik' te hebben bij thuiskomst in de gevangenis te belanden. Zondag heeft zij het IOC om hulp verzocht. In haar vaderland zet het regime van president Aleksandr Loekasjenko gestaag de repressie voort van opposanten, journalisten en miltanten, in de hoop de historische contestatiegolf te smoren die vorig jaar in Wit-Rusland was ontstaan nadat Loekasjenko voor een vijfde mandaat was verkozen.

