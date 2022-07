WK atletiek: Bashir Abdi verovert brons op de marathon

Bashir Abdi heeft zondag brons veroverd op de marathon op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene (Oregon). De 33-jarige Gentenaar finishte na 42,195 km in 2u06:48. De Ethiopiër Tamirat Tola, de vicewereldkampioen van 2017 in Londen, pakte het goud in 2u05:36, een nieuw kampioenschapsrecord. Zijn landgenoot Mosinet Geremew werd tweede in 2u06:44.

Bashir Abdi verovert brons op de marathon op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene (Oregon). (17 juli 2022) © Belga Image