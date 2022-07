Zowel de Belgian Cheetahs als de Belgian Tornados hebben zich zaterdag op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene op de 4x400 meter geplaatst voor de finale.

De Belgian Tornados (Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Sacoor en slotloper Kevin Borlée) klokten in de tweede reeks de beste chrono (3:01.96). Botswana, een te duchten concurrent voor de Belgen, liet zijn stok onderweg vallen en moest zijn finalehoop vlug opbergen.

De Belgian Tornados tekenden voor de vierde totaaltijd na de twee reeksen. De Verenigde Staten (2:58.96) waren het snelste. De beste drie landen in elke reeks, en de twee beste verliezende tijden, plaatsten zich voor de finale, zondag om 19u35 (4u35 in België). De Tornados, die zich deze winter tot indoorwereldkampioen kroonden in Belgrado, wonnen in 2019 in Doha de bronzen medaille op de 4x400 meter.

De Belgian Tornados hebben een toptijd op de afstand van 2:57.88, die Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Kévin Borlée vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio klokten. Doom mocht rusten tijdens de kwalificatie.

Nederland valt af

Camille Laus snelde als slotloopster naar de tweede plaats. © Belga

Eerder wisten ook de Belgian Cheetahs zich te plaatsen.

Ze klokten in de tweede en laatste reeks 3:28.02 en moesten alleen Jamaica (3:24.23) voor zich dulden. De beste drie landen in elke race, samen met de twee snelste verliezende tijden, plaatsten zich voor de finale, zondag om 19u50 (4u50 in België). De Verenigde Staten klokten de toptijd van de reeksen (3:23.38), België tekende voor de vierde totaaltijd.

Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Helena Ponette en Camille Laus kwamen voor de Cheetahs in actie. De Belgische vrouwen liepen een degelijke race en hielden hun kansen steeds gaaf. Slotloopster Laus had nog heel wat energie in de tank en stelde met een knappe eindspurt de tweede plaats in de reeks veilig.

De Belgian Cheetahs hebben een toptijd op de afstand van 3:23.96, die Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus vorig jaar op de Spelen in Tokio klokten.

De estafetteploeg van Carole Bam eindigde als zevende op de Olympische Spelen in Tokio en als zesde in Belgrado op het WK indoor in maart.

In de eerste reeks plaatste Nederland, dat onderweg de stok liet vallen, zich in eerste instantie nog als derde voor de finale, maar Lieke Klaver en Femke Bol werden samen met hun ploeggenotes gediskwalificeerd.

