De Belgian Tornados hebben op de slotdag van het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene de bronzen medaille veroverd in de finale van de 4x400 meter. De Belgian Cheetahs eindigden zesde in hun finale.

Het is het derde eremetaal dit WK voor Team Belgium, na het goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp en het brons voor Bashir Abdi op de marathon.

Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom en slotloper Kevin Borlée klokten 2:58.72.

De Verenigde Staten grepen met Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon en Champion Allison het goud in 2:56.17. Jamaica pakte het zilver (2:58.58).

De Belgen liepen een geweldige race. Elke schakel voerde zijn rol met verve uit. Het is de vijftiende medaille in 29 grote finales voor de Belgen, die in 2019 al in Doha brons grepen. Ze missen alleen nog een olympische podiumplek. De Tornados eindigden vorig jaar als vierde op de Olympische Spelen in Tokio.

Belgian Tornados hebben een toptijd op de afstand van 2:57.88, die Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée en Kévin Borlée vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio klokten.

Kevin Borlée snelt naar brons, en moet net de Jamaicaan Christopher Taylor laten voorgaan. © Reuters

Cheetahs

De Belgian Cheetahs eindigden zesde in hun finale van de 4x400 meter. De Verenigde Staten liepen ook daar naar het goud.

Helena Ponette, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus klokten 3:26.29. Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson en Sydney McLaughlin grepen het goud in 3:17.79, voor Jamaica (3:20.74) en Groot-Brittannië (3:22.64).

De Belgian Cheetahs hebben een toptijd op de afstand van 3:23.96, die Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio klokten. De atleten van Carole Bam eindigden als zevende op de Olympische Spelen in Tokio en als zesde in Belgrado op het WK indoor in maart. Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Helena Ponette en Camille Laus liepen zaterdag in de reeksen naar 3:28.02, goed voor de vierde totaalchrono.

Beste WK ooit

Nog nooit heeft Team Belgium zo goed gepresteerd op het mondiale event. Met drie medailles wordt België zestiende in de medaillestand.

De ongenaakbare Nafi Thiam won goud in de zevenkamp dankzij haar record in een groot kampioenschap (6.947 punten). Nu een dubbele olympische (2016, 2021) en voortaan wereldtitel (2017, 2022) voegt ze zich bij de absolute top met de recordhoudster van de discipline, de Amerikaanse Jackie Joyner-Kersee.

Ook Bashir Abdi blijft Belgische atletiekgeschiedenis schrijven. De altijd glimlachende Gentenaar, die in Tokio al brons won, prijkte opnieuw op de derde trede van het marathonpodium, een primeur voor een Belg op het wereldkampioenschap.

Zondag werd de Belgische oogst nog beter dankzij de Tornados.

Noor Vidts eindigde maandag als vijfde in de zevenkamp, met een totaal van 6.559 punten, dicht bij haar persoonlijk record van de Olympische Spelen in Japan (6.571 ptn). Als WK-afsluiter behaalden de Belgian Cheetahs de zesde plaats in de finale van de 4x400 meter, waarmee ze hun prestatie van het WK indoor van in maart herhaalden. Dit geeft België vijf topachtplaatsen aan het einde van het WK, wat ook een record is voor de zwart-geel-rode atletiek.

