De Chinese voetbalbond heeft donderdag bekendgemaakt dat de start van de eigen voetbalcompetitie uitgesteld zal worden door het coronavirus. World Athletics bevestigde dat het WK atletiek in Nankin zelfs pas volgend jaar zal doorgaan.

'We hebben de mogelijkheid overwogen om naar een ander land uit te wijken en willen de steden bedanken die zich kandidaat stelden, maar er zijn nog te veel zorgen over verspreiding van het virus buiten China', verduidelijkte World Athletics. 'We wilden nu duidelijkheid scheppen en een definitieve beslissing nemen, liever dan die kortelings weer te moeten herzien.'

Topsportcoördinator Vlaamse Atletiekliga: 'Sportief vind ik afgelasting jammer'

Rutger Smith, de Nederlandse topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga, zit met gemengde gevoelens na de beslissing van de internationale atletiekfederatie. 'Ik spreek voor mezelf en niet voor de federatie, want ik heb niet de tijd gehad om intern te overleggen, maar het lijkt me een verstandige keuze', zegt Smith in een eerste reactie aan Belga. 'Je kan de gezondheid niet garanderen. Puur sportief vind ik het echter jammer dat ze naar volgend jaar uitwijken, zeker omwille van de World Rankings en de Spelen. In Nanjing vielen veel olympische rankingpunten te verdienen. De atleten die van het WK een doel maakten, trekken aan het kortste eind.'

Volgende winter wordt de kalender van het indoorseizoen behoorlijk vol met zowel het EK in het Poolse Torun als het WK in China. 'Ik ben eens benieuwd hoe ze dat gaan plannen, vermoedelijk zal er nauwelijks een week tussen zitten', aldus Smith. 'Ik las dat er verschillende steden kandidaat waren om het WK nog dit jaar te organiseren, dat was misschien een betere oplossing geweest. Al kan dat virus over een maand overal zitten. Ik begrijp de keuzes, maar ik vind het zonde voor de atleten. Vorige week kreeg ik nog een mail van World Athletics dat alles voorlopig zou doorgaan volgens plan, maar in een week tijd is het virus natuurlijk flink groot geworden.'

Eline Berings: 'Heel zuur'

Hordeloopster Eline Berings is ontgoocheld over de beslissing. 'Dit is heel zuur voor wie het WK nodig heeft met oog op de Spelen', klinkt het.

Berings opende haar seizoen afgelopen weekend met verve en snelde naar 8.07 op de 60 meter horden. Ze was zo meteen geplaatst voor het WK indoor, maar krijgt nu een opdoffer te verwerken.

In Nanjing vielen een hoop punten te verdienen voor de olympische ranking. Berings kan die punten goed gebruiken, want afgelopen zomer sprokkelde ze nauwelijks punten door blessureleed.

Dat het haar laatste jaar is, maakt het voor Berings extra pijnlijk. 'Ik heb zo hard gewerkt en voelde dat mijn beste tijden eraan zaten te komen, dit is een streep door de rekening. Mijn laatste indoorseizoen valt in het water, want er is geen referentiewedstrijd meer. Ook naar sponsors toe is het niet erg interessant als je nog geen zicht hebt op olympische kwalificatie.'

Belgian Cheetahs: 'Jammer, we hadden ons op WK voorbereid'

Belgian Cheetah Hanne Claes en bondscoach Carole Bam reageren ontgoocheld op het afgelasten van het WK. 'Jammer, we hadden ons op dat WK voorbereid', klinkt het.

Hanne Claes vernam het nieuws over de afgelasting van het WK in het Chinese Nanjing op stage in Zuid-Afrika. 'Heel jammer', zegt ze. 'Vooral voor atleten als Eline Berings en Anne Zagré, die al geplaatst waren, vind ik het echt zonde. Maar ook met de Cheetahs waren we van plan om naar China af te zakken.'

Helemaal kapot is Claes nu ook weer niet van het nieuws. 'Ik begrijp de beslissing en zou zelf ook het gezondheidsrisico niet willen nemen in een olympisch jaar. Het WK indoor was geen hoofddoel voor mij.'

Carole Bam, bondscoach van de Cheetahs, is nog wat zwaarder ontgoocheld. 'De meisjes hebben zich allemaal voorbereid op dat WK, dus de beslissing is echt zonde voor ons. Ik hoop nog altijd dat ze het WK nog verplaatsen naar een andere stad.'

Start Chinese voetbalcompetitie uitgesteld

De Chinese voetbalbond heeft de start van de nationale competitie uitgesteld vanwege het nieuwe coronavirus. De duels worden later gespeeld om de verspreiding van het virus te voorkomen, meldt de bond in een verklaring. Het nieuwe seizoen in de Super League zou op 22 februari beginnen.

'De Chinese voetbalbond zal nauw blijven communiceren met de nationale autoriteiten en waar nodig aanpassingen aanbrengen in de organisatie, het schema en de omvang van de wedstrijden', valt er te lezen in de verklaring.

