Van vrijdag tot zondag vindt in Belgrado het WK indooratletiek plaats. Met een recordaantal Belgische atleten, en Noor Vidts als grootste medaillekandidate.

Dat de Belgische atletiek in de lift zit, met een toevloed aan nieuwe jonge talenten, is al een tijdje merkbaar. Vorig jaar bestond de nationale selectie voor het EK indoor in Torun uit 32 atleten, toen een record. Goed toen ook voor de meeste Belgische medailles ooit op een EK indoor, vijf stuks: goud voor Nafi Thiam (vijfkamp) en Elise Vanderelst (1500 meter), zilver voor Isaac Kimeli (3000 meter) en Noor Vidts (vijfkamp), en brons voor Thomas Carmoy (hoogspringen).Een jaar later vaardigt Team Belgium weer een recorddelegatie af, naar het WK indoor in Belgrado (zie overzicht onderaan). Dat wordt het eerste WK indoor sinds 2018, aangezien de editie van 2020, in het Chinese Nanjing, werd afgelast wegens de coronacrisis.In de Servische hoofdstad zullen van vrijdag tot zondag 13 individuele Belgische atleten deelnemen, plus twee aflossingsploegen, in totaal 22 landgenoten. Bij de mannen zijn Ben Broeders (polsstokspringen), Ismael Debjani (1500 meter), Eliott Crestan (800 meter), Isaac Kimeli (3000 meter), Michael Obasuyi (60 meter horden), Michael Somers (3000 meter), Aurèle Vandeputte (800 meter) en de in extremis opgeviste Thomas Carmoy (hoogspringen) van de partij. Bij de vrouwen Rani Rosius (60 meter), Noor Vidts (vijfkamp) en Anne Zagré (60 meter horden).De Belgian Tornados bestaan, na het afhaken van de geblesseerde Jonathan Borlée, uit Dylan Borlée, Kevin Borlée, Alexander Doom, Jonathan Sacoor en Julien Watrin, die ook aan de 400 meter individueel zal deelnemen.Voor de Belgian Cheetahs lopen Hanne Claes, Nina Hespel, Helena Ponette, Imke Vervaet, Naomi Van Den Broeck en Camille Laus, die ook op de individuele 400 meter zal starten. 22 Belgen, dat is een groot contrast met de twee jongste edities, want in 2018 tekende Eline Berings als énige individuele atleet (m/v) present in Birmingham, naast de Belgian Tornados, die toen wel brons behaalden op de 4x400 meter. In 2016 in Portland nam zelfs alleen de 4x400 meter aflossingsploeg deel, en geen enkele individuele Belgische atleet (m/v).De delegatie had zelfs nog groter kunnen zijn, want olympisch kampioene Nafi Thiam voelde zich nog niet klaar, en ook Europees kampioene Elise Vanderelst slaat het indoorseizoen over. Daarnaast haakte de onfortuinlijke Cynthia Bolingo geblesseerd af.De medailleoogst zal sowieso kleiner zijn dan op het voorbije EK. De grootste kanshebber (m/v) op eremetaal is Noor Vidts (25) op de vijfkamp, na haar vierde plaats op de olympische zevenkamp in Tokio, en zilver op de vijfkamp op het EK indoor vorig jaar. In het huidige indoorseizoen toonde Vidts ook al haar goede vorm, weliswaar op individuele nummers. In drie van de vijf disciplines verbeterde ze zelfs al haar persoonlijk record.Een verbetering van haar PR (4.791 punten) op de vijfkamp is dus zeker mogelijk, en dan is het podium (en misschien zelfs de wereldtitel) binnen bereik. Het Poolse supertalent Adrianna Sulek (22) voert de wereldranking immers aan met 4.756 punten. Alleen de Britse Katarina Johnson-Thompson (29) heeft een beter persoonlijk record (5000 punten, daterend van het EK 2015), maar 'KJT' kwam sinds haar blessure op de Olympische Spelen in Tokio niet meer in actie. Dus is de vraag hoe ver zij van haar beste niveau zit. Vrijdag komt Vidts al in actie, met om 20 uur de afsluitende 800 meter.Ook de Belgian Tornados mikken traditiegetrouw op het podium, al is het uitvallen van Jonathan Borlée wel een nadeel. De Belgian Cheetahs kunnen ook de finale halen, al wordt dat zonder Bolingo minder vanzelfsprekend. De twee 4x400 meterfinales worden zondagavond gelopen, vanaf 19.40 uur.Op de 800 meter is Eliott Crestan, die op het jongste BK indoor in Louvain-la-Neuve het Belgisch record op de 800 meter verbeterde tot 1:46.11, ook een kanshebber voor de finale. Al maakt het competitieformat het hem niet makkelijk. Er zijn geen halve finales, dus stoot in de reeksen alleen de top zes door naar de finale (19.10 uur, zaterdag).