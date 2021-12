Vier maanden na de olympische marathon staat Koen Naert zondag aan de start van de marathon van Valencia.

De 41e editie van de marathon in de Spaanse kuststad belooft een zéér rappe editie te worden, op een traditioneel supersnel parcours. Met een topdeelnemersveld immers, inclusief de Kenianen Geoffrey Kamworor, Amos Kipruto en Lawrence Cherono, aangevuld met de Ethiopiërs Mule Wasihun, Getaneh Molla, Kinde Atanaw en Andamlak Belihu. Cherono liep vorig jaar in Valencia al de negende snelste tijd ooit (2u03'04''), weliswaar vier seconden trager dan winnaar Evans Chebet. De nummer vier van de olympische marathon (na Bashir Adbi en Abdi Nageeye) wil nu nog rapper lopen: minstens onder de beste marathontijd van 2021 (2u02'57''), richting het wereldrecord van Eliud Kipchoge (2u01'39''). Met Kamworor, de tweevoudig winnaar van de marathon van New York, krijgt hij wel een stevige concurrent. Achter hen hoopt ook Koen Naert te schitteren. De West-Vlaming, die tiende werd op de olympische marathon, ging onlangs vier weken op stage in Kenia. 'Ik heb in Kenia uitstekend kunnen trainen en voel me nog sterker dan voor de Spelen. Dat moet ik dus meenemen naar de toekomst', aldus Naert. Maar eerst dus Valencia, waar hij zijn persoonlijk record, dat hij in april 2019 in Rotterdam vestigde (2u07'39''), wil aanscherpen. 'Ik hoop onder de tijd van Vincent Rousseau te duiken ( na Bashir Abdi nog altijd de tweede snelste Belg ooit, met een tijd van 2u07'20'', gevestigd in 1995 in Berlijn, nvdr). Het zou de kers op de taart van een mooi seizoen zijn.' En veelbelovend richting 2022.