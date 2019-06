Victor Campenaerts (Lotto Soudal) heeft zaterdag de vierde etappe in de Baloise Belgium Tour (2.BC) op zijn naam geschreven.

In de koninginnenrit, over 151 kilometer met start en aankomst in Seraing en onderweg met de Rue Aux Deux Croix, Côte de la Vecquée, Côte du Maquisard, La Redoute, Rue de Lincé, Côte Les Forges en de Côte de Roche Aux Faucons een miniversie van Luik-Bastenaken-Luik, haalde hij het in een sprint met drie van de Deen Andreas Kron (Riwal-Readynez) en Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step).

Die laatste domineerde de hele finale en verstevigde zo ook zijn leidersplaats. Met enkel nog de vlakke etappe van zondag voor de boeg, over 158 kilometer tussen Tongeren en Beringen, kan de eindzege de negentienjarige Evenepoel niet meer ontglippen.