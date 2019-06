Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) verplaatst de zittingsdagen met pleidooien in de matchfixingzaak rond het duel KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018 naar donderdag 27 juni en maandag 1 juli, zo bevestigde het BAS maandag aan persagentschap Belga.

Aanvankelijk stond de zaak dinsdagvoormiddag en - indien nodig - woensdag op het programma. Met Marc Boes werd er zaterdag een derde voorzitter aangeduid. Na Herman Huygens werd ook Philippe Verbiest gewraakt door een van de betrokken partijen. Het BAS zag zich daarop genoodzaakt de zaak met enkele dagen uit te stellen om zich wat meer te tijd te gunnen. 'Het is een uitgebreide zaak en dat vraagt toch wel wat voorbereidingstijd', vertelde Caroline Demuynck, administratief directeur bij het BAS, aan Belga. 'Daarnaast is er ook nog de beschikbaarheid van iedereen en zo werd er met donderdag en maandag een oplossing gevonden.'

Huygens was eerst aangesteld als voorzitter van de drie arbiters van het BAS. Maar hij werd gewraakt door de supporters van KV Mechelen omdat hij in het verleden lid was van de Geschillencommissie, de disciplinaire instantie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Daardoor kon er twijfel bestaan over Huygens' onafhankelijkheid, gezien het belang van de KBVB in de procedure.

Zijn opvolger Philippe Verbiest werd op zijn beurt gewraakt door de verdediging van spelersmakelaar Walter Mortelmans. Die had bezwaren dat Verbiest lid is van de antidopingcommissie van de UEFA, ook een belanghebbende partij. Maar ook Boes kan nog gewraakt worden. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zijn twee kantoorgenoten van Boes immers aangesloten bij de Geschillencommissie Hoger Beroep. 'Voorlopig is er daartoe nog geen wrakingsverzoek ingediend, maar het kan dus nog wel', klinkt het bij het BAS. 'Partijen hebben daarvoor de tijd tot maandagmiddag.'