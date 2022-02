In hun derde en laatste kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap basketbal hebben de Belgian Cats zondag in het Dominicaanse Santo Domingo vlot met 66-43 gewonnen van Rusland.

Na de 98-65 zege van donderdag tegen Puerto Rico waren de Cats al 99 procent zeker van een tweede WK-deelname op rij. Nu is dat honderd procent. Naast de Verenigde Staten, waartegen de Cats vrijdag met 84-75 verloren, mogen de beste twee in de groep door.

De Amerikaanse titelverdedigers zijn als olympisch kampioen automatisch geplaatst voor het WK, dat van 22 september tot 1 oktober in Australië plaatsvindt.

Op het vorige WK, in 2018 op Tenerife, werden de Cats vierde. In de halve finales verloren ze van de Verenigde Staten (93-77), in de wedstrijd om brons van Spanje (67-60)

