De Belgian Cats hebben zich zondag in Oostende van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio verzekerd. In de derde en laatste wedstrijd van hun kwalificatietoernooi namen ze met 61-53 de maat van Zweden. Bij de rust stonden de Belgen 21-23 in het krijt.

Net als in hun vorige partijen kwamen de Belgen niet goed uit de startblokken. Na het eerste kwart was het 14-14 gelijk en in het tweede (7-9) was Zweden zelfs de betere ploeg. Voor de rust scoorden de Belgen amper 21 punten. Alleen Emma Meesseman (8), Julie Allemand (5), Kyara Linskens (5) en Kim Mestdagh (3) vonden de weg naar de korf. Gelukkig voor de Cats deden de Zweden het nauwelijks beter. Met nog een handvol seconden op de klok zag het ernaar uit dat Zweden met een voorsprong van vijf punten de rust in zou gaan. Met een driepunter op de buzzer beperkte Kim Mestdagh de schade.

Na de pauze krikten de Belgen het niveau gevoelig op. Een 11-0 tussensprint bracht hen op 32-23. Ondanks een paar knappe Zweedse driepunters stond die voorsprong van negen punten na het derde kwart (21-10) nog op het bord. In het slotkwart (19-21) kwam de Belgische zege niet meer in gevaar. Met 24 punten, 5 rebounds en 4 assists was Meesseman andermaal de sterkhouder bij de Belgen. Linskens (11), Allemand (10), Mestdagh (9) en Antonia Delaere (7) namen de andere punten voor hun rekening. Bij de Zweden was Frida Eldebrink met 14 punten het best bij schot.

Zondagavond neem Canada het nog op tegen Japan, maar die wedstrijd heeft nog weinig belang. Canada heeft na overwinningen tegen België en Zweden al een olympisch ticket op zak en Japan is als organiserend land sowieso zeker van deelname. De Zweedse basketvrouwen zijn na drie nederlagen laatste in de groep en zullen niet in Tokio te zien zijn.

Net als in hun vorige partijen kwamen de Belgen niet goed uit de startblokken. Na het eerste kwart was het 14-14 gelijk en in het tweede (7-9) was Zweden zelfs de betere ploeg. Voor de rust scoorden de Belgen amper 21 punten. Alleen Emma Meesseman (8), Julie Allemand (5), Kyara Linskens (5) en Kim Mestdagh (3) vonden de weg naar de korf. Gelukkig voor de Cats deden de Zweden het nauwelijks beter. Met nog een handvol seconden op de klok zag het ernaar uit dat Zweden met een voorsprong van vijf punten de rust in zou gaan. Met een driepunter op de buzzer beperkte Kim Mestdagh de schade. Na de pauze krikten de Belgen het niveau gevoelig op. Een 11-0 tussensprint bracht hen op 32-23. Ondanks een paar knappe Zweedse driepunters stond die voorsprong van negen punten na het derde kwart (21-10) nog op het bord. In het slotkwart (19-21) kwam de Belgische zege niet meer in gevaar. Met 24 punten, 5 rebounds en 4 assists was Meesseman andermaal de sterkhouder bij de Belgen. Linskens (11), Allemand (10), Mestdagh (9) en Antonia Delaere (7) namen de andere punten voor hun rekening. Bij de Zweden was Frida Eldebrink met 14 punten het best bij schot. Zondagavond neem Canada het nog op tegen Japan, maar die wedstrijd heeft nog weinig belang. Canada heeft na overwinningen tegen België en Zweden al een olympisch ticket op zak en Japan is als organiserend land sowieso zeker van deelname. De Zweedse basketvrouwen zijn na drie nederlagen laatste in de groep en zullen niet in Tokio te zien zijn.