Belgian Cats in achtste finales tegen Brazilië

Julie Vanloo, Laure Resimont, Becky Massey en Ine Joris nemen het zaterdagnamiddag (13u40) in Antwerpen in hun achtste finale op het WK 3x3 basket op tegen Brazilië. Na een 13-12 nederlaag tegen Polen eindigden de Belgian Cats op de tweede plaats in groep C. Brazilië is de derde van groep B, achter de Verenigde Staten en Frankrijk.

Julie Vanloo (links) met een fel bevochten shot.