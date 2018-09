Belgian Cats zorgen voor stunt van formaat tegen Frankrijk en staan bij de laatste vier

De Cats openden het eerste kwart sterk met 20-17, maar maakten vooral het verschil in een ijzersterk tweede kwart (33-14). Met een kloof van 22 punten (53-31) mochten de Belgische vrouwen voldaan gaan rusten, maar in het derde kwart (14-17) werd snel duidelijk dat de eerste helft veel krachten had gekost.

Het laatste kwart begon dramatisch (0-7), maar de Cats herstelden zich en eindigden de partij op karakter (19-10) met 86-65. Later op de avond (om 21u00) spelen gastland Spanje en Canada de laatste kwartfinale. De winnaar van dat duel neemt het in de andere halve finale op tegen Australië.