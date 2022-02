De Belgian Lions hebben maandagavond in hun vierde kwalificatiewedstrijd voor het WK basketbal van 2023 met 68-63 verloren in en tegen Letland. Vrijdag stonden beide landen ook al tegenover elkaar in Bergen, toen gingen de Lions met 65-66 onderuit.

België moest in Riga de hele wedstrijd achtervolgen, al was het verschil nooit groot. Na het eerste kwart stonden de troepen van Dario Gjergja 21-16 in het krijt, bij de pauze bedroeg het verschil zes punten: 39-33. In het derde kwart dichtten de bezoekers even de kloof, al mocht Letland toch met een kleine voorsprong (51-49) naar de beslissende vierde periode. Dat werd een nagelbijter waarin de thuisploeg pas in de slotminuut afstand kon nemen: 68-63. Retin Obasohan werd met 16 punten topschutter bij de Belgen. Ook Jean-Marc Mwema (13 pnuten) eindigde in de dubbele cijfers.

De Belgian Lions wonnen hun eerste twee kwalificatiewedstrijden in groep A tegen Slovakije (57-83) en groepsfavoriet Servië (73-69). De returns volgen op 30 juni, thuis tegen de Slovaken, en 3 juli, in Servië. Maandagavond won Servië met 63-71 in Slovakije. Servië en Letland leiden in de groep met drie zeges uit vier matchen. Dan volgen België (twee op vier) en Slovakije (vier nederlagen). De top drie van elke groep stoot door naar de tweede kwalificatieronde, die van augustus 2022 tot februari 2023 wordt afgewerkt. De Belgische mannen waren er nog nooit bij op een WK basket. Het WK gaat van 25 augustus tot 10 september 2023 door in de Filipijnen, Indonesië en Japan.

