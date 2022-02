Met het goud van Toma Nikiforov (-100 kg) en het brons van Sami Chouchi (-81 kg) doet België op de Grand Slam van Parijs even goed dan in het topjaar 2010. Japan bleek andermaal de grote slokop inzake medailles.

In 2010 veroverde de Elco van der Geest (-100 kg), de Nederlander die toen voor ons land uitkwam, goud in de Franse hoofdstad en voegde Ilse Heylen (-52 kg) daar brons aan toe. Het was de laatste keer dat België zo succesrijk was in de Franse hoofdstad.

In 2009 introduceerde de huidige voorzitter van de Internationale Judofederatie de IJF World Tour met de Masters, Grand Slams en Grands Prix en uiteraard werd Parijs vanaf het eerste moment daarin opgenomen. In al die jaren haalden slechts vijf Belgen het podium in Parijs: de twee voornoemden Elco Van der Geest en Ilse Heylen, plus Charline Van Snick (zilver in 2015), Matthias Casse (goud in 2020) en Mina Libeer (brons in 2021).

Met 7 gouden medailles, 5 zilveren en 6 bronzen kroonde Japan zich andermaal tot medaillekoning, voor thuisland Frankrijk dat 3 keer goud, 1 keer zilver en 7 keer brons veroverde. Ons land kwam uit op de vijfde plaats in de medaillestand.

