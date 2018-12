Belgische hockeyers maken nog kans op titel Ploeg van het Jaar: verkiezing wordt heropend

Zaterdag worden op het Sportgala in Brussel de Sportman, Sportvrouw, Belofte, Ploeg, Coach en Paralympiër van het jaar bekroond. De stemming werd afgesloten op woensdag 5 december. Prestaties die na die datum werden geleverd komen volgens het reglement in aanmerking voor de trofeeën van het jaar erna.

'Maar wegens de unieke prestatie van de Belgische hockeymannen op het WK in India wil Sportspress.be hier een uitzondering op maken voor de trofee van Ploeg van het Jaar. Daarom krijgen de stemgerechtigden van maandag- tot en met woensdagavond de kans om opnieuw te stemmen voor Ploeg van het Jaar', klinkt het in een mededeling. In die categorie werden aanvankelijk de Belgian Cats (basketbal vrouwen), de Belgian Tornados (atletiek mannen) en de Rode Duivels (voetbal mannen) genomineerd.

Om een permanente reglementswijziging gaat het niet. 'Wat de toekomst betreft, zal bekeken worden of de stemming voortaan later in het jaar kan gehouden worden. Maar de huidige datum van het Sportgala net voor Kerstmis, is de meest aangewezen datum, omdat de laureaten op dat moment gewoonlijk in het land zijn.'

De uitzondering wordt ook enkel toegestaan voor de trofee voor de Ploeg van het Jaar. Fanny Lecluyse pakte zondag nog brons in de finale van de 200 meter schoolslag op de slotdag van het WK kortebaanzwemmen in het Chinese Hangzhou, maar zij staat dus niet op de lijst van de genomineerden voor de trofee voor Sportvrouw van het Jaar, al kon er door de stemgerechtigden wel gekozen worden voor een wildcard.