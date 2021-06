De drempelwaarden voor het testosterongehalte van transgenders in de topsport zijn niet streng genoeg. Dat zei minister van Sport Ben Weyts (N-VA) woensdag in het Vlaams Parlement na vragen van Philippe Muyters (N-VA) en Johan Deckmyn (Vlaams Belang).

De Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard wordt de eerste transgender atlete die zal deelnemen aan de Olympische Spelen. De 43-jarige Hubbard, die ook al deelnam aan wedstrijden als man, werd erkend als vrouwelijke atlete na het aantonen van testosteronniveaus die lager waren dan de maximaal toegelaten niveaus van het Internationaal Olympisch Comité. Haar tegenstanders voeren evenwel aan dat Hubbard een fysiek voordeel heeft omdat ze als man geboren werd, ten nadele van atletes die als vrouw geboren werden.

'We kunnen dit niet alleen vanuit Vlaanderen regelen, maar we kunnen wel zeggen wat onze visie is', zei Weyts woensdag over de kwestie. 'De drempelwaarden zijn niet streng genoeg. Er wordt ook niet voldoende rekening gehouden met de timing van de transitie. Bij iemand waar de transitie na de puberteit plaatsvindt, is er het voordeel van de groei, van lengte en kracht. Dat geeft min of meer onomkeerbare voordelen.'

Weyts citeerde de Zweedse wetenschapper Tommy Lundberg. 'Hij zegt dat de topsport een keuze zal moeten maken tussen inclusie en eerlijkheid. Dat duidt heel treffend de problematiek.' Het probleem stelt zich volgens de minister enkel in de topsport. 'In de breedtesport moet het uitgangspunt natuurlijk zijn dat transgenderpersonen volledig kunnen participeren in de gendercategorie van hun keuze.'

