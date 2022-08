Tiesj Benoot heeft bij een val op training in Italië een breukje in de nek opgelopen. De renner van Jumbo-Visma was nooit in levensgevaar en laat dinsdag in een bericht op zijn sociale media weten dat zijn toestand stabiel is.

'Allereerst wil ik iedereen laten weten dat ik OK ben', schrijft hij. 'Gisteren was ik betrokken bij een val in de Italiaanse Alpen. Nu ben ik in het ziekenhuis, krijg goede medische zorgen om te herstellen van de val. Ondanks de ernst van de situatie, onderzoek toonde aan dat ik een klein breukje in de nek heb, was ik nooit in een levensbedreigende situatie en ben ik stabiel.'

Benoot bedankt iedereen voor de steunboodschappen en zegt 'de komende weken volledig te focussen op mijn herstel'. De kans lijkt reëel dat Benoots seizoen voorbij is en de Gentenaar er dus niet bij zal zijn in de najaarsklassiekers en het WK in Australië. Daar zou hij een belangrijke rol krijgen in steun van kopman Wout van Aert.

De 28-jarige Benoot mag terugblikken op een sterk seizoen met podiumplaatsen in Dwars door Vlaanderen (tweede), de Amstel Gold Race (derde) en onlangs nog de Clasica San Sebastian (derde). In de Tour verrichtte hij heel wat werk in dienst van kopmannen Jonas Vingegaard en Van Aert, winnaars van respectievelijk geel en groen.

