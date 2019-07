Bernal emotioneel na eerste gele trui: 'Ik kan het nog steeds niet geloven'

Na een machtsontplooiing op de col de l'Iseran, waarna de negentiende etappe in de afdaling wegens meteorologische omstandigheden werd stopgezet, nam Egan Bernal de gele trui over van de Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), die in de voorlaatste Alpenrit en met Parijs in zicht definitief kraakte. 'Ik kan het nog steeds niet geloven', stamelde de Colombiaan van Team Ineos in Tignes.

We gingen op volle snelheid in de afdaling en ik wou helemaal niet stoppen', bekende Bernal, die op dat moment samen met Simon Yates aan de leiding reed. 'Ik wist niet wat er gebeurde toen ze kwamen zeggen dat we moesten stoppen. Toen ze daarna zeiden dat ik de gele trui veroverd had, kon ik het niet geloven.' Met nog slechts één Alpenrit richting skioord Val Thorens en de afsluitende sprintersetappe op de Champs-Elysées in Parijs op het programma, is de eerste Colombiaanse Tourzege aller tijden wel erg dichtbij. 'Maar we zijn nog niet in Parijs. Morgen/zaterdag wacht er ons nog een zware rit. Dat wordt een echte test, die gele trui verdedigen. Geloof me, we hebben de Tour nog niet gewonnen.'