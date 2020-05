Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn contract verlengd tot 2022. Dat maakte de Belgische Voetbalbond woensdag bekend.

Aanvoerder Eden Hazard mocht het nieuws aankondigen in een ludiek filmpje op de website van de KBVB. De contractverlenging van de Spanjaard hing al langer in de lucht. Om 12 uur volgt meer uitleg in een online persconferentie.

Martinez volgde na het EK van 2016 Marc Wilmots op als bondscoach. Onder zijn hoede eindigde België als derde op het WK in Rusland, de beste prestatie ooit van de nationale ploeg. De Duivels, inmiddels al een hele tijd nummer 1 op de FIFA-ranking, pakten met Martinez op de bank ook 30 op 30 in de voorronde van Euro 2020. Dat toernooi werd vanwege de coronacrisis uitgesteld naar volgende zomer.

Begin deze maand meldden verschillende media dat er tussen Martinez en de bondstop een inhoudelijk en finan­cieel principeakkoord was ­bereikt om verder te doen tot na het WK van Qatar in de winter van 2022. Er moesten alleen nog 'punten en komma's op de juiste plaats ­worden gezet'.

'Was niet het moment om banden door te knippen'

'Ik ben heel blij. Dit is een erg ambitieus project. Er is een heel goede omgeving gecreëerd en alles is aanwezig om een mooie toekomst uit te bouwen', vertelde hij woensdag tijdens een online persconferentie vanuit zijn verblijfplaats in het Engelse Wigan.

Na zijn successen met de Rode Duivels zoals een derde plaats op het WK en een 30/30 in de EK-voorronde, werd Martinez gelinkt aan meerdere Europese topclubs. Maar vertrekken was voor de Spanjaard geen optie. Met twee grote toernooien die eraan komen (EK 2021 en WK 2022) vindt hij het moment niet geschikt om de nationale ploeg te verlaten.

'Je moet bekijken wat je in handen hebt. We zijn een klein land in cijfers, met 11 miljoen Belgen, maar de Duivels zijn heel speciaal. We zijn niet alleen blij met wat we nu hebben maar we willen nog meer. Ik vind niet dat de job er helemaal opzit', vertelde Martinez. 'Ik geloof heel erg in deze spelers, de staf en onze fans. Dit was niet het moment om de banden door te knippen. We staan voor een erg intense periode. Het zou heel jammer zijn dat het daarvoor zou eindigen.'

Martinez voelt zich intussen helemaal geïntegreerd met zijn gezin. 'Mijn vrouw en dochter zijn heel trots op deze contractverlenging. We voelen ons als een geadopteerd Belgisch gezin. Corona heeft ons natuurlijk ook geraakt. Daarom houden we nu ook op deze manier deze persconferentie. We moeten ons allemaal aanpassen. Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om alle gezondheidswerkers te bedanken', aldus nog Martinez, die eraan toevoegde dat hij het nieuwe contract zou vieren met een gezinsbarbecue.

'Erg begaan met de toekomst van het Belgisch voetbal'

Volgens CEO Peter Bossaert is Roberto Martinez 'een fantastische coach die resultaten behaalt'. 'We zijn heel trots en blij dat Roberto heeft bijgetekend want we weten wat hij betekent voor het Belgisch voetbal. Hij is vooral bekend in zijn rol als bondscoach maar daarnaast is hij ook heel betrokken bij de ontwikkeling van de jonge spelers. Hij is erg begaan met de toekomst van het Belgisch voetbal en met het klaarstomen van de volgende generaties.'

Als technisch directeur draagt Martinez nog een tweede pet. Bossaert verduidelijkte dat het de bedoeling is om op korte termijn op zoek te gaan naar iemand om hem in die functie te assisteren. 'We zoeken iemand met een jong profiel die onder de vleugels van Martinez kan worden opgeleid. Binnen een tweetal jaar kan hij dan de fakkel overnemen.'

Of er in het nieuwe contract een opstapclausule staat, liet bondsvoorzitter Mehdi Bayat in het midden. 'Het belangrijkste is dat er tussen Roberto en de KBVB een gentleman's agreement bestaat. Tot nog toe is het tussen ons altijd heel sereen verlopen en ik ben ervan overtuigd dat het bij eventuele interesse in de toekomst op dezelfde elegante manier zal gaan.'

