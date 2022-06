De Britse turnfederatie heeft jarenlang fysiek en psychologisch misbruik toegelaten en verloor daarbij de gezondheid van de atleten volledig uit het oog. Dat toonde een onafhankelijk onderzoek uit 2020 aan dat in het leven werd geroepen na beschuldigingen van vrouwelijke olympische medaillewinnaars.

In een verslag van meer dan 300 bladzijden stelt advocate Anne Whyte 'systematisch' geweld aan de kaak op basis van 400 getuigenissen, waarvan de helft gewag maakt van vormen van geweld en 9 procent zelfs seksueel geweld. Een van de getuigenissen vertelt dat een trainer op een 7-jarig kind was gaan zitten, terwijl een andere ondervraagde zei dat hij dacht dat zijn been zou breken omdat hij gedwongen werd een spagaat te doen. Een andere getuige herinnerde zich dat hij ezelsoren moest dragen omdat hij ervan werd beschuldigd voortdurend te zeuren. Whyte hekelt bijgevolg een prestatiecultuur die heeft geleid tot ernstige inbreuken van leidinggevende personen, meer bepaald een sterke terughoudendheid om in te grijpen tegen de bekende praktijken van gewichtscontrole voor atleten.

Ze bekritiseerde Jane Allen, het voormalige hoofd van de federatie, voor 'een gebrek aan leiderschap' en "een organisatorisch falen om het centrale belang van het welzijn van atleten te erkennen". Het overheidsagentschap UK Sport, een van de geldschieters van de federatie, wordt ook bekritiseerd omdat het gymnastiek en zijn medailles gebruikt als een showcase 'die belangrijker was dan het welzijn van de atleten'. De federatie en UK Sport hebben hun verontschuldigingen aangeboden. Sarah Powell, de nieuwe CEO van British Gymnastics, excuseerde zich voor wat de turners, hun ouders en iedereen om hen heen doorgemaakt hebben. In 2021 kwamen USA Gymnastics en het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité overeen om 380 miljoen dollar te betalen als schadevergoeding aan honderden slachtoffers van seksueel misbruik door bondscoach Larry Nassar.

In een verslag van meer dan 300 bladzijden stelt advocate Anne Whyte 'systematisch' geweld aan de kaak op basis van 400 getuigenissen, waarvan de helft gewag maakt van vormen van geweld en 9 procent zelfs seksueel geweld. Een van de getuigenissen vertelt dat een trainer op een 7-jarig kind was gaan zitten, terwijl een andere ondervraagde zei dat hij dacht dat zijn been zou breken omdat hij gedwongen werd een spagaat te doen. Een andere getuige herinnerde zich dat hij ezelsoren moest dragen omdat hij ervan werd beschuldigd voortdurend te zeuren. Whyte hekelt bijgevolg een prestatiecultuur die heeft geleid tot ernstige inbreuken van leidinggevende personen, meer bepaald een sterke terughoudendheid om in te grijpen tegen de bekende praktijken van gewichtscontrole voor atleten. Ze bekritiseerde Jane Allen, het voormalige hoofd van de federatie, voor 'een gebrek aan leiderschap' en "een organisatorisch falen om het centrale belang van het welzijn van atleten te erkennen". Het overheidsagentschap UK Sport, een van de geldschieters van de federatie, wordt ook bekritiseerd omdat het gymnastiek en zijn medailles gebruikt als een showcase 'die belangrijker was dan het welzijn van de atleten'. De federatie en UK Sport hebben hun verontschuldigingen aangeboden. Sarah Powell, de nieuwe CEO van British Gymnastics, excuseerde zich voor wat de turners, hun ouders en iedereen om hen heen doorgemaakt hebben. In 2021 kwamen USA Gymnastics en het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité overeen om 380 miljoen dollar te betalen als schadevergoeding aan honderden slachtoffers van seksueel misbruik door bondscoach Larry Nassar.