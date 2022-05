De Britse regering heeft dinsdagavond de verkoop van Chelsea goedgekeurd. Minister van Sport, Nadine Dorries, maakte het nieuws woensdagmorgen bekend op Twitter. De Blues hadden de toestemming van de Britse regering nog nodig om een speciale verkooplicentie te bemachtigen. Voor 31 mei was een oplossing nodig. Tot dan bleef de club actief onder een door de overheid uitgereikte aangepaste licentie.

De club wordt overgenomen door een Amerikaans consortium onder leiding van Todd Boehly, de mede-eigenaar van baseballteam Los Angeles Dodgers. De verkoop, voor een bedrag van 4,25 miljard pond (bijna 5 miljard euro), werd begin deze maand al beklonken. De Russische eigenaar Roman Abramovich, die als gevolg van de oorlog in Oekraïne op een sanctielijst van de Britse overheid kwam, zette de club dit voorjaar te koop.

Met de opbrengst van de verkoop moeten oorlogsslachtoffers in Oekraïne gesteund worden. 'Gezien de sancties die we hebben opgelegd aan mensen die banden hebben met Vladimir Poetin en de bloedige invasie in Oekraïne, kan de toekomst van de club op lange termijn enkel worden veiliggesteld door een nieuwe eigenaar', zei Dorries.

'We zijn ervan overtuigd dat de opbrengst van de verkoop niet ten goede zal komen aan Roman Abramovich of andere gesanctioneerde personen. Ik wil iedereen bedanken, vooral de officials die onvermoeibaar hebben gewerkt om de club aan het spelen te houden en deze verkoop mogelijk te maken.'

Dinsdag keurde de Premier League de overname van Chelsea al goed. Chelsea beëindigde het voorbije seizoen in de Premier League als derde. De club van Rode Duivel Romelu Lukaku verloor de finales van de FA Cup en League Cup, telkens van Liverpool. In de Champions League was Real Madrid in de kwartfinales te sterk.

