Hugo Houle (Israel - Premier Tech) heeft zijn eerste ritwinst gegrepen in de Ronde van Frankrijk. De Canadees won de zestiende etappe, over 178,5 kilometer met onder meer twee beklimmingen van eerste categorie tussen Carcassonne en Foix. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) blijft in het geel. Wout van Aert zit ook steviger in het groen.

De Fransman Valentin Madouas (Groupama-FDJ) kwam als tweede over de meet op 1:10, de Canadees Michael Woods (Israel - Premier Tech) was derde. Houle zat in de kopgroep met 29 renners die zich al snel na de officiële start had gevormd. In die groep zaten ook vijf Belgen: groene trui Wout van Aert (Jumbo-Visma), zijn ploegmakker Nathan Van Hooydonck, Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) en Lotto Soudal-renners Philippe Gilbert en Tim Wellens.

In de aanloop naar de tweede beklimming van eerste categorie - de Mur de Péguère - reed Houle weg van wat restte van de kopgroep. Hij zou niet meer gegrepen worden. De ritwinst draagde hij op aan zijn broer, die in 2012 is overleden. Woensdag staat een stevige bergetappe op het menu. De renners krijgen 129,7 kilometer voor de wielen tussen Saint-Gaudens en Peyragudes, met drie beklimmingen van eerste categorie, waaronder de aankomst, en één van tweede.

