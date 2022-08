In de Jupiler Pro League heeft Club Brugge zondag met 0-3 gewonnen op de vierde speeldag op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Casper Nielsen, Ferran Jutgla en Noa Lang waren goed bij schot voor Club. Hans Vanaken werd de pineut met twee gemiste strafschoppen.

Na een moeizame competitiestart met een nederlaag tegen Eupen en een gelijkspel tegen Zulte Waregem hadden Carl Hoefkens en zijn team iets goed te maken op het veld van OH Leuven. Brugge startte gretig met een ver schot van Ferran Jutgla, dat afweek op Casper Nielsen in doel. Die stond echter buitenspel, waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

Na 15 minuten spelen opnieuw twee grote kansen voor blauw-zwart. Eerst kon Ferran Jutgla net niet bij een voorzet en ook het schot van Vanaken had beter verdiend. Het eerste gevaar voor de Leuvenaars eindigde meteen in de netten van Mignolet. Nsingi stond echter enkele millimeters buitenspel. Toch was het Brugge dat op voorsprong kwam via Casper Nielsen, de nieuweling op het middenveld, die deze zomer overkwam van Union (33.). Malinov voetbalde zwak uit en Nielsen kon het cadeau in ontvangst nemen.

Enkele minuten later slecht nieuws voor Hoefkens. De frivole Andreas Skov Olsen viel uit met een blessure en werd vervangen door het Nederlandse woelwater Noa Lang (41.). Club reageerde niet echt aangeslagen. Op een snijdige counter maakte Ferran Jutgla (42.) de 0-2 op aangeven van Sowa. De speech van Marc Brys tijdens de rust leek Leuven vleugels te geven. Al-Taamari schilderde een vrije trap tegen de paal. Hier had de wedstrijd kunnen kantelen, maar Burkinees Ouedraogo maakte niet veel later een strafschopfout op Noa Lang.

Hans Vanaken miste die penalty, maar de scheidsrechter zag dat de doelman te snel weg was. Noa Lang mocht het klusje dan zelf klaren (0-3, 55). Doelpuntenmakers Jutgla en Casper Nielsen kregen met deze veilige voorsprong rust. Consternatie op den Dreef wanneer opnieuw een penalty werd gefloten na tussenkomst van de VAR op Noa Lang. Die gaf de bal aan Hans Vanaken om zijn eerste misser uit te wissen. Doelman Cojocaru pakte echter uit met een sublieme redding. Club Brugge springt zo met zeven punten naar een voorlopige vierde plaats, naast Union. OHL blijft voorlopig steken op zes punten.

