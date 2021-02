Cercle Brugge heeft zaterdagavond op de 27e speeldag in de Jupiler Pro League het degradatieduel op bezoek bij Moeskroen met 1-2 gewonnen. Dankzij de zege geeft Cerkeltje de rode lantaarn door aan Waasland-Beveren.

De bezoekers klommen op Le Canonnier na nog geen dertien minuten op voorsprong, na een kopbaldoelpunt uit een hoekschop waarvan thuisdoelman Koffi nog even wakker zal liggen. In het slot van de wedstrijd zette Kevin Denkey de 0-2 op het scorebord. De aansluitingstreffer van Christophe Lepoint in de toegevoegde tijd kwam te laat. Een gouden zaak dus voor Cercle, dat onder Yves Vanderhaeghe aan de reddingsoperatie begonnen is.

Met 26 punten komen ze op gelijke hoogte met Moeskroen op een gedeelde zestiende plaats, Waasland-Beveren is met twee punten minder laatste. De fusieclub ontvangt zaterdagavond Sporting Charleroi en kan de rode lantaarn mits winst dan weer doorgeven aan Moeskroen. Komend weekend staan Cercle en Waasland-Beveren tegenover elkaar, Moeskroen gaat dan op bezoek bij Beerschot. Het belooft dus nog spannend te worden in de strijd tegen de degradatie.

