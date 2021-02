Na de winteronderbreking staan dinsdagavond (21u) de eerste twee heenwedstrijden van de achtste finales in de Champions League op het programma.

Alle ogen zijn dan gericht op Nou Camp, waar FC Barcelona de Franse landskampioen Paris Saint-Germain ontvangt. Het is meteen de eerste keer dat beide teams elkaar kruisen, sinds de beruchte achtste finale van vier jaar geleden op het kampioenenbal. Nadat Barça de heenwedstrijd in Parijs met 4-0 verloren had en de uitschakeling een feit leek, werd de terugwedstrijd met 6-1 gewonnen. Een wedstrijd die de geschiedenisboeken zou ingaan als La Remontada en dat was meteen ook het laatste echt straffe staaltje op het Europese toneel van de Catalanen, die ook dit seizoen niet bij de favorieten gerekend moeten worden.

In de competitie zette Barça een mooie reeks van zeven zeges op rij neer, maar dat was veelal tegen bescheiden tegenstanders en zowel in de Copa del Rey (tegen FC Sevilla) en als in de Supercopa (tegen Athletic) werd er recent nog verloren. Bij tegenstander PSG is de Champions League net zoals in alle andere jaren het hoofddoel van de Qatarese eigenaars en daarvoor moest Thomas Tuchel eerder al plaatsruimen voor oud-speler Mauricio Pochettino. De Parijzenaars zakken evenwel verzwakt af naar Catalonië: sterspelers Neymar en Angel di Maria zijn er door kwetsuren immers niet bij.

Op hetzelfde tijdstip wordt in Boedapest - de wedstrijd werd verplaatst vanwege de coronamaatregelen - het duel tussen RB Leipzig en Liverpool afgetrapt. Na de recente nul op negen in de Premier League is de regerende landskampioen stilaan uitgeteld voor de titel in Engeland en dus moet ook Jürgen Klopp alles op de Champions League zetten, de trofee die ze in 2019 wonnen door in de finale Tottenham Hotspur te kloppen. Ook Juventus heeft het dit seizoen bijzonder moeilijk in de eigen competitie en dreigt zelfs voor het eerst sinds 2011 naast de Scudetto te grijpen. Het doet het belang van de heenwedstrijd in de achtste finales van woensdagavond (21u) op bezoek bij het FC Porto van voormalig Standard-man Sergio Conceiçao alleen maar toenemen.

Op hetzelfde tijdstip speelt FC Sevilla, doorgaans Europa League-specialist, gastheer voor Borussia Dortmund, waar Thorgan Hazard zich klaarstoomt voor een rentree. Axel Witsel en Thomas Meunier zijn nog langer out. De overige vier achtste finales worden een week later afgewerkt: dat zijn Atlético-Chelsea, Lazio-Bayern, Atalanta-Real en Mönchengladbach-Manchester City. De terugwedstrijden zijn voor begin en medio maart. De finale van de Champions League vindt op 29 mei plaats in Istanboel.

