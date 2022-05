Sporting Charleroi en Racing Genk hebben vrijdag de derde speeldag van de Europe play-offs in de Jupiler Pro League op gang getrokken met een 2-2 gelijkspel. De partij evolueerde van een kansarm duel in de eerste helft naar een spektakelstuk in de slotfase. Genk blijft door het gelijkspel tweede in de Europe play-offs, met 33 punten. Dat is er eentje minder dan leider Gent. Charleroi is vierde en laatste met 28 punten.

In een weinig hoogstaande eerste helft was het zoeken naar kansen. Naar het einde van de eerste 45 minuten trok Charleroi het laken toch naar zich toe. Daan Heymans mikte eerst nog een wenkende kans over, maar de bedrijvige Vakoun Bayo trof in de slotminuut van de eerste helft wel raak. De huurling van AA Gent kopte een voorzet van Ken Nkuba hard voorbij Genk-doelman Maarten Vandevoordt, 1-0. De tweede helft begon met een eerste Genkse kans. Junya Ito stuitte op Charleroi-goalie Hervé Koffi.

Even voor het uur kwam Charleroi dichtbij een tweede goal. Heymans vond de paal op zijn weg. De thuisploeg leek de zege over de streep te kunnen trekken, maar tien minuten voor tijd kwam Genk toch langszij. Gouden Schoen Paul Onuachu rondde een voorzet van Ito mooi af, 1-1. Het bleek het startsein voor een knotsgekke slotfase. Kristian Thorstvedt leek Genk zes minuten voor tijd naar de zege te trappen, maar de Carolo's toonden wilskracht en Bayo maakte drie minuten in de toegevoegde tijd nog gelijk, 2-2. De spits zit bij Charleroi aan negen goals in 3,5 maanden. Even leek Bayo helemaal de held te worden, want een minuutje later scoorde hij nog eens. Dat laatste doelpunt werd echter door de VAR afgekeurd voor buitenspel. Het bleef 2-2.

Zaterdagavond is er in de Europe play-offs nog het duel tussen leider AA Gent en KV Mechelen.

In een weinig hoogstaande eerste helft was het zoeken naar kansen. Naar het einde van de eerste 45 minuten trok Charleroi het laken toch naar zich toe. Daan Heymans mikte eerst nog een wenkende kans over, maar de bedrijvige Vakoun Bayo trof in de slotminuut van de eerste helft wel raak. De huurling van AA Gent kopte een voorzet van Ken Nkuba hard voorbij Genk-doelman Maarten Vandevoordt, 1-0. De tweede helft begon met een eerste Genkse kans. Junya Ito stuitte op Charleroi-goalie Hervé Koffi.Even voor het uur kwam Charleroi dichtbij een tweede goal. Heymans vond de paal op zijn weg. De thuisploeg leek de zege over de streep te kunnen trekken, maar tien minuten voor tijd kwam Genk toch langszij. Gouden Schoen Paul Onuachu rondde een voorzet van Ito mooi af, 1-1. Het bleek het startsein voor een knotsgekke slotfase. Kristian Thorstvedt leek Genk zes minuten voor tijd naar de zege te trappen, maar de Carolo's toonden wilskracht en Bayo maakte drie minuten in de toegevoegde tijd nog gelijk, 2-2. De spits zit bij Charleroi aan negen goals in 3,5 maanden. Even leek Bayo helemaal de held te worden, want een minuutje later scoorde hij nog eens. Dat laatste doelpunt werd echter door de VAR afgekeurd voor buitenspel. Het bleef 2-2. Zaterdagavond is er in de Europe play-offs nog het duel tussen leider AA Gent en KV Mechelen.