Op de 26e speeldag van de Jupiler Pro League kreeg Charleroi vrijdag bezoek van RFC Seraing. De thuisploeg won met 2-0.

De Carolo's kwamen na 18 minuten spelen op voorsprong dankzij een doelpunt van Jules van Cleempunt op aangeven van Anass Zaroury. In minuut 31 kreeg Benjamin Boulenger voor de tweede keer geel nadat hij Vakoun Bayo had neergehaald net buiten de zestien meter. Seraing moest dus nog een uur met tien verder.

De pas ingevallen Daan Heymans, overgekomen van Venezia in de Serie A, verdubbelde de score voor Charleroi in de 83e minuut. Charleroi springt zo over Anderlecht, dat zondag Eupen partij geeft, naar een voorlopige vierde plaats in het klassement met 43 punten uit 26 wedstrijden. Seraing is zeventiende en voorlaatste met 23 punten.

