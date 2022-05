Charleroi wint op valreep in Gent, Mechelen en Genk delen punten op slotspeeldag

AA Gent is er niet in geslaagd de Europe play-offs in stijl af te sluiten. De Buffalo's, die al zeker waren van groepswinst, gingen na een late goal met 1-2 onderuit tegen Charleroi. KV Mechelen en KRC Genk kwamen niet tot scoren.