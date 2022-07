Christophe Laporte (Jumbo-Visma) heeft vrijdag de negentiende etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven, de eerste Franse ritzege in deze Tour.

Na 188,3 km tussen Castelnau-Magnoac en Cahors haalde de 29-jarige Laporte het dankzij een late uitval. Hij bezorgde Jumbo-Visma zo een vijfde etappezege. Jasper Philipsen werd tweede, voor de Italiaan Alberto Dainese. Amaury Capiot eindigde op de zesde plaats, achter de Fransman Florian Sénéchal en de Sloveen Tadej Pogacar. Groenetruidrager Wout van Aert besloot om zich niet voorin te mengen.

Het trio bestaande uit Jasper Stuyven, de Brit Fred Wright en de Fransman Alexis Gougeard leek lang te zullen strijden voor de ritzege, maar zij werden in de slotkilometer gegrepen. De gele trui van de Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) kwam zoals verwacht niet in gevaar. Zaterdag staat de 20e en voorlaatste etappe op het programma, een individuele tijdrit over 40,7 km van Lacapelle-Marival naar Rocamadour.

