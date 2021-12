Club Brugge staat dinsdagavond (18u45) voor een loodzware opdracht als het nog Europees wil overwinteren. Op het veld van de Franse grootmacht PSG moet de Belgische kampioen beter dan doen RB Leipzig op hetzelfde moment thuis tegen Manchester City. Philippe Clement beseft dat Club zich, na het gelijkspel thuis tegen PSG en de winst in Leipzig, voor een derde keer in dit kampioenenbal zal moeten overtreffen om nog te kunnen dromen van een verder parcours na Nieuwjaar in de Europa League.

'We hadden de lat voor deze campagne heel hoog gelegd, maar kenden dan pech met de loting. Ik zei vooraf dat we drie keer zouden moeten stunten. Dat hebben we al twee keer gedaan en we gaan er nu alles aan doen om die derde stunt te halen.We zullen alles geven wat binnen onze mogelijkheden ligt om een mooi resultaat te halen. Dat zou de kwalificatie betekenen. We moeten focussen op onze kwaliteit, onze organisatie en ik wil een groep zien die weerbaar en strijdbaar is', zegt de Brugse trainer tijdens de traditionele persbabbel daags voor de wedstrijd.

Op de eerste speeldag hield Club in Jan Breydel PSG in bedwang (1-1). Daarna volgde een 1-2 in Leipzig en leek Club helemaal op koers om de groepsfase te overleven. Maar drie duidelijke nederlagen en een 0 op 9 later hangt het Brugse lot aan een zijden draadje, beseft Clement, die wel de verdiensten van zijn team onderstreept. 'Deze groep heeft in de eerste twee wedstrijden exceptioneel gepresteerd. Daarna kenden we goeie en minder goeie momenten in een periode met een heel druk programma. Maar de realiteit is dat we nog op koers zitten voor de titel, nog in de beker zijn waar we een belangrijke concurrent uitschakelden (Genk, red) en op de laatste speeldag in de Champions League nog kans maken om ons te kwalificeren. Als dat lukt, zou dat een mirakel zijn, in zo'n groep met deze teams en deze budgetten. Het is heel mooi dat we op de zesde speeldag nog mogen dromen. Dat hadden veel mensen niet verwacht in deze groep des doods.'

Clinton Mata schoof maandagavond mee aan voor het persmoment. Volgens de Belgisch-Angolese verdediger heeft de spelersgroep 'vertrouwen' geput uit de recente overwinningen (tegen Genk en Seraing). 'We zijn positief. Het was een belangrijke en grote week en morgen willen we die lijn doortrekken.' Van Parijse zijde hoeft Club alvast geen cadeaus te verwachten. Coach Mauricio Pochettino liet eerder op dag tijdens zijn persbabbel weten dat zijn team, hoewel de kwalificatie al op zak is, voluit voor de zege zal gaan. 'Dat we al gekwalificeerd zijn, betekent niet dat we niet meer willen winnen. We zullen professioneel zijn en gaan voor de drie punten. PSG moet altijd winnen', aldus de Argentijn.

