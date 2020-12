Landskampioen Club Brugge heeft zaterdag Eupen met 3-0 verslagen op de 19e speeldag in de Jupiler Pro League. Uitblinker Noa Lang (52., 58.) en David Okereke (82.) scoorden in het Jan Breydelstadion. Blauw-zwart werkte het slot met tien man af na een rode kaart voor Hans Vanaken (79.).

De door het coronavirus geteisterde Panda's, zonder onder meer aanvallers Julien Ngoy en Smail Prevljak, speelden hun eerste wedstrijd sinds 6 december. Club Brugge zette de bezoekers zoals verwacht meteen onder druk, maar in een flauwe eerste helft leidde dat niet tot grote kansen. Diatta trapte het leer op Eupen-doelman Defourny, die verder niet echt op de proef werd gesteld. Club Brugge was vlak na de pauze wel dicht bij de openingstreffer. Lang zette voor, Diatta knalde tegen het been van Miangue. In de 52e minuut brak Lang dan toch de ban. De Nederlander werd diep gestuurd door Diatta en wipte het leer over Defourny binnen: 1-0. Zes minuten later trof Lang een tweede keer raak. Een verre uittrap van Mignolet werd met het hoofd verlengd door De Ketelaere, Lang prikte de 2-0 eenvoudig tegen de netten. Even later hield Defourny Diatta van de 3-0.

Blauw-zwart moest het slot met tien man afwerken. Hans Vanaken kreeg in de 79e minuut een rode kaart nadat hij op de enkel van Beck was gaan staan. Zelfs met een man minder wist de competitieleider nog te scoren. Man van de match Lang bediende Okereke met een hakje, de invaller schoof de 3-0 binnen. Dat was meteen ook de eindstand. Club Brugge leidt nog steeds met 39 punten. Racing Genk, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld, volgt op vijf punten. De Limburgers ontvangen zondag Waasland-Beveren. Eupen, dat nog maar 16 matchen speelde, staat op de 12e plaats met 20 punten. De komende weken wacht Eupen een bijzonder druk programma, met alle inhaalmatchen die bovenop het gewone speelschema komen. Van 26 december tot en met 6 februari speelt het team van Benat San José maar liefst twaalf wedstrijden.

