Club Brugge maakt zich op voor een uitermate belangrijke wedstrijd. Dinsdagavond (20u30) staan de Bruggelingen voor eigen supporters tegenover Dinamo Kiev in de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League. Mogelijk kan de stunttransfer van Simon Mignolet, opgenomen in de blauw-zwarte selectie, de troepen van Philippe Clement een boost geven.

In een uitverkocht Jan Breydelstadion neemt de Belgische vicekampioen het op tegen de Oekraïense vicekampioen, net als Club Brugge met 6 op 6 aan de leiding in de competitie. 'We hebben twee goede competitiewedstrijden gespeeld tegen mindere tegenstanders. Maar tegen Kiev is het voor het echt. Dan gaan we zien waar we staan', zei aanvoerder Ruud Vormer maandag. Club Brugge-coach Philippe Clement is ondanks het drukke programma niet van plan te roteren.

Wie naar alle waarschijnlijkheid een basisplaats krijgt, is aanwinst Simon Mignolet. De van Liverpool overgekomen Rode Duivel ondertekende maandag een contract voor vijf seizoenen. Ethan Horvath is het kind van de rekening. Als de Bruggelingen in de derde voorronde van het kampioenenbal afrekenen met Dinamo Kiev, wacht het Zwitserse FC Bazel of het Oostenrijkse LASK Linz in de play-offronde.

Blauw-zwart hoopt de eerste Belgische ploeg te worden die zich via de voorrondes in het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase weet te plaatsen. Bij een Brugse nederlaag is er nog altijd het vangnet van de groepsfase van de Europa League. De return in Oekraïne gaat door op dinsdag 13 augustus.