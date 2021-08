Op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League heeft Club Brugge zondag niet zonder slag of stoot met 0-1 gewonnen op bezoek bij Union. De landskampioen hijst zich dankzij de zege mee op kop met 4/6, de Brusselaars tellen een puntje minder.

De eerste grote kans was na vijf minuten spelen voor de promovendus. Het vizier van Dante Vanzeir stond evenwel niet scherp genoeg om de wederoptredende Simon Mignolet te verrassen. Onder aanvoering van een enthousiast publiek zette de thuisploeg de partij naar zijn hand, Club geraakte moeilijk uit de omknelling. De volgende kansen van de Unionisten volgden snel: Senne Lynen schoot voorlangs en aanvoerder Teddy Teuma knalde over. Tien minuten voor rust dacht Deniz Undav de verdiende voorsprong tegen de netten getrapt te hebben, maar die werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Het eerste echte Brugse doelgevaar kwam er pas na 40 minuten. Anthony Moris tikte de kopbal van Mats Rits onder de lat weg.

Meteen na rust lieten de bezoekers zich opnieuw opmerken. Noa Lang stak de bal subtiel door tot bij Charles De Ketelaere, die in het zijnet besloot. Op het uur vond een bedrijvige De Ketelaere opnieuw het zijnet op zijn weg. De match leek af te stevenen op een scoreloos gelijkspel, tot invaller Edouard Sobol (84.) een afvallende bal op corner enig mooi op de slof nam en daarmee Moris het nakijken gaf. Later op zondag staan er nog drie wedstrijden op het programma. Zulte Waregem speelt gastheer voor Standard om 16u, in de vooravond geeft Beerschot Gent partij in de Ghelamco Arena (18u30) en sluiten Antwerp en Kortrijk de speeldag af op de Bosuil (21u).

