Carlo Ancelotti gelooft dat 'de geschiedenis' Real Madrid naar een nieuwe Champions League-finale heeft geduwd. De Madrilenen verloren in 1981 hun laatste Europese finale, tegen Liverpool in Parijs. Ancelotti kan zaterdag in het Stade de France voor de vierde keer als coach de Champions League winnen, opnieuw tegen Liverpool.

'We verdienden het om de finale te bereiken', vertelde Ancelotti vrijdag op een persconferentie. 'Kwaliteit en talent is niet genoeg. Je moet het combineren met inzet. De geschiedenis van deze club heeft ons naar de finale geduwd. We moeten onze kwaliteiten laten zien, zoals we het hele seizoen hebben gedaan. De collectieve inzet is groot geweest, met veel individuele kwaliteit.'

Hij toonde ook veel bewondering voor de tegenstander. 'Liverpool zal intens en direct zijn. Het team dat in staat is zijn kwaliteit te tonen, zal winnen. Alles kan gebeuren in een finale en je moet er klaar voor zijn. We hebben ons goed voorbereid en we gaan het beste geven wat we hebben. Of het genoeg is, weet ik niet, want voetbal heeft iets dat niet te controleren is', aldus Ancelotti.

De grootste Ancelotti-supporters zullen misschien wel de Everton-fans zijn. De Italiaan was tot vorig jaar coach van de eeuwige rivaal van Liverpool. 'De Everton-fans zullen met ons meegaan. Ik heb er goede herinneringen aan. Ik weet zeker dat ze me morgen zullen steunen", zei hij. Tot slot bleef hij geheimzinnig over de opstelling. 'De opstelling is beslist, maar ik ga het niet zeggen. De spelers weten het niet', vertelde Ancelotti.

