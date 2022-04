De commotie over het 'kaarsenverhaal' dat de Nederlandse voetbalanalist Johan Derksen dinsdagavond op tv deed, raakt de man nauwelijks. Nu nuanceert Derksen zijn uitspraken van dinsdag. 'We hebben de kaars tussen haar benen gezet', beweert Derksen nu in 'Vandaag Inside'. Daar deed hij dinsdag uit de doeken dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars penetreerde.

De uitspraken en de lacherige manier waarop collega's Wilfred Genee en René van der Gijp dinsdag erover deden, leidden woensdag tot veel boze reacties. Onder anderen Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, sprak zich vernietigend uit over het fragment.

'Ik had juist het idee dat ik mij kwetsbaar opstelde', zei Derksen woensdagavond. Verder vindt de analist vooral dat 'de woke cancelgemeente weer heel actief is geweest vandaag'.

Ook publicist Yesim Candan, die een aantal keren te gast was in het programma, maakt zich boos. 'Het is een dolk in de rug van alle vrouwen die onwenselijk seksueel gedrag hebben meegemaakt en dat zijn bijna alle vrouwen,' zegt ze in De Telegraaf.

Woensdag nuanceert Derksen zijn uitspraken van dinsdag. 'We hebben de kaars tussen haar benen gezet', beweert Derksen nu. 'Die stond zo de lucht in. Ik heb haar daarmee niet gepenetreerd, maar het blijft onbeschaafd' Hij wilde naar eigen zeggen aantonen dat het tijdsbeeld toen anders was en je daar nu voor 'zou worden neergesabeld'.

De vraag blijft hoe geloofwaardig de plotse wending van het verhaal is.

Voor strafrechtelijke stappen hoeft Derksen in ieder geval niet bang te zijn. Het voorval is vrijwel zeker verjaard, zegt de Nederlandse strafrechtadvocaat Max den Blanken in De Telegraaf. 'Derksen zei 22 te zijn tijdens het incident, dat zou dan in 1971 zijn geweest. Pas in 2013 werd de verjaringstermijn voor zware zedendelicten afgeschaft. Eens verjaard, is altijd verjaard.'

'En anders draag ik alle consequenties die eraan vastzitten', voegt hij er aan toe.

Talpa laat weten het als een 'ernstige zaak' te beschouwen en zo snel mogelijk met Derksen in gesprek te willen. Eigenaar John de Mol heeft na het Voice-schandaal gezegd op dit vlak het een en ander te willen verbeteren. De vraag is of dat leidt tot maatregelen tegen het programma.

De uitspraken en de lacherige manier waarop collega's Wilfred Genee en René van der Gijp dinsdag erover deden, leidden woensdag tot veel boze reacties. Onder anderen Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, sprak zich vernietigend uit over het fragment. 'Ik had juist het idee dat ik mij kwetsbaar opstelde', zei Derksen woensdagavond. Verder vindt de analist vooral dat 'de woke cancelgemeente weer heel actief is geweest vandaag'.Ook publicist Yesim Candan, die een aantal keren te gast was in het programma, maakt zich boos. 'Het is een dolk in de rug van alle vrouwen die onwenselijk seksueel gedrag hebben meegemaakt en dat zijn bijna alle vrouwen,' zegt ze in De Telegraaf. Woensdag nuanceert Derksen zijn uitspraken van dinsdag. 'We hebben de kaars tussen haar benen gezet', beweert Derksen nu. 'Die stond zo de lucht in. Ik heb haar daarmee niet gepenetreerd, maar het blijft onbeschaafd' Hij wilde naar eigen zeggen aantonen dat het tijdsbeeld toen anders was en je daar nu voor 'zou worden neergesabeld'.De vraag blijft hoe geloofwaardig de plotse wending van het verhaal is. Voor strafrechtelijke stappen hoeft Derksen in ieder geval niet bang te zijn. Het voorval is vrijwel zeker verjaard, zegt de Nederlandse strafrechtadvocaat Max den Blanken in De Telegraaf. 'Derksen zei 22 te zijn tijdens het incident, dat zou dan in 1971 zijn geweest. Pas in 2013 werd de verjaringstermijn voor zware zedendelicten afgeschaft. Eens verjaard, is altijd verjaard.''En anders draag ik alle consequenties die eraan vastzitten', voegt hij er aan toe. Talpa laat weten het als een 'ernstige zaak' te beschouwen en zo snel mogelijk met Derksen in gesprek te willen. Eigenaar John de Mol heeft na het Voice-schandaal gezegd op dit vlak het een en ander te willen verbeteren. De vraag is of dat leidt tot maatregelen tegen het programma.