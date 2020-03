Er komt woensdag (11 maart) geen terugwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League volleybal tussen het Italiaanse Civitanova, de titelverdediger, en Roeselare. Vanwege het coronavirus is de match afgelast. Voor de West-Vlamingen eindigt het Europese avontuur zo in mineur.

Het was Roeselare dat de vraag om een afgelasting voorlegde aan de Italiaanse tegenstander en de CEV (de Europese federatie). 'Het is heel jammer en niet leuk maar wij hebben een afweging gemaakt en dit leek ons de beste keuze', zegt Guido Declercq, verantwoordelijke voor de Champions League-organisatie bij Roeselare, in een reactie aan Belga. 'Natuurlijk hadden we graag nog eens tegen zo'n topclub willen spelen, maar het risico is te groot. Civitanova ligt maar net onder de rode zone waar het coronavirus welig tiert en wij wilden onze spelers en staf niet het risico laten lopen dat ze besmet zouden raken. Er was ook een kans dat we er misschien niet zouden weggeraken en in quarantaine zouden moeten blijven.'

De match uitstellen naar een latere datum bleek niet mogelijk. 'De CEV laat dat alleen toe als een van de landen, in casu België of Italië, uitdrukkelijk verbiedt om naar de wedstrijd af te reizen. Dat is niet het geval. We hebben dan aan Civitanova en de CEV gevraagd te wedstrijd af te gelasten. Het akkoord van de Italianen hebben we al, van de CEV verwachten we elk moment een OK te krijgen.'

Roeselare verloor vorige week de heenwedstrijd met 0-3 (29-31, 14-25 en 16-25) tegen het team van Stijn D'Hulst, ex-speler van Roeselare. De kans op kwalificatie was hoe dan ook klein. (Belga)