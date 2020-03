- De Cape Epic, de bekende meerdaagse mountainbikerace in Zuid-Afrika (15-22 maart) gaat (voorlopig) door zoals geland. In Zuid-Afrika zijn tot dusver nog maar een paar mensen besmet met het coronavirus.

- De Russische profrenner Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo) werd in Abu Dhabi opgenomen in het ziekenhuis nadat hij positief had getest op het coronavirus, ervoor moest hij met zijn ploegmaats in quarantaine blijven in het hotel.

- De BMX-manche van de Coupe de France in Compiègne (21-22 maart) is afgelast. In Compiègne start op 12 april ook Parijs-Roubaix... Intussen is ook de eerst Franse wegrace geannuleerd: de Ronde van Normandië voor beloften en elite (zonder contract).

- Volgens Haruyuki Takahashi, lid van het olympische organisatiecomité in Tokio, zouden de Spelen met twee jaar, tot 2022, uitgesteld kunnen worden. Een waarschijnlijker scenario dan een definitieve annulatie.

- NBA-superster LeBron James komt terug op eerdere uitspraken dat hij niet zou willen spelen in een zaal zonder toeschouwers. 'We zullen moeten luisteren naar de mensen die er verstand van hebben', doelde hij op de deskundigen die de verspreiding van het coronavirus in de VS scherp in de gaten houden. 'Natuurlijk zal ik teleurgesteld zijn als ik moet spelen zonder fans op de tribunes. Maar als dat voor iedereen de beste en veiligste maatregel is, dan moeten we dat accepteren.' Voorlopig is die beslissing nog niet genomen, maar het wordt steeds waarschijnlijker aangezien het aantal coronavirusbesmettingen in de VS fel aan het stijgen is.