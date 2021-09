Thibaut Courtois en Eden Hazard keren met Real Madrid na 560 dagen terug naar stadion Santiago Bernabéu. De 'Koninklijke' neemt het zondag in de flink verbouwde arena op tegen Celta de Vigo. De Madrilenen grijpen de terugkeer in Santiago Bernabéu aan om de overleden oud-voorzitter Lorenzo Sanz te herdenken.

Sanz overleed in maart vorig jaar op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. De Spanjaard was tussen 1995 en 2000 voorzitter van Real. Onder zijn leiding won de club onder meer twee keer de Champions League, in 1998 en 2000. Sanz werd daarna opgevolgd door Florentino Pérez. Enkele weken voor de dood van Sanz had Real Madrid de voorlopig laatste wedstrijd in Santiago Bernabéu gespeeld, op 1 maart 2020 tegen FC Barcelona.

Kort daarna werd de competitie stilgelegd vanwege de coronapandemie. Toen La Liga enkele maanden later werd hervat, moesten alle wedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Real Madrid greep dat aan om de grootschalige renovatie van het stadion te versnellen en voor de thuiswedstrijden uit te wijken naar het veel kleinere Estadio Alfredo di Stéfano op het trainingscomplex. Zondag keert de ploeg van trainer Carlo Ancelotti terug in het verbouwde Santiago Bernabéu, waar zo'n 85.000 toeschouwers in kunnen. De meest opvallende verandering is de nieuwe dakconstructie.

