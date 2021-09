Cristiano Ronaldo heeft zaterdag bij zijn tweede debuut voor Manchester United tegen Newcastle meteen twee keer gescoord. Voor CR7 al zijn 119e en 120e doelpunt in het shirt van de Red Devils. United won de wedstrijd met 4-1.

Al voor de wedstrijd stonden alle schijnwerpers op Cristiano Ronaldo. De Portugees, die aan het einde van de transferperiode verrassend voor Manchester United koos, werd door Ole Solskjaer meteen in de basis gedropt. Ronaldo had een moeilijke eerste helft, maar in het slot van die eerste 45 minuten scoorde Ronaldo (45+2) toch zijn eerste voor United sinds 2009, nadat Newcastle-doelman Freddie Woodman een schot van Mason Greenwood in zijn voeten duwde. Na de rust even paniek in het volgepropte Old Trafford toen Javi Manquillo (56.) na een snelle counter de bordjes weer gelijkzette.

Gelukkig voor United had Ronaldo nog honger. De Portugees (62.) werd perfect gelanceerd door Luke Shaw en trapte de bal door de benen van Woodman in doel. 10 minuten voor het einde zorgde die andere Portugees, Bruno Fernandes, voor de 3-1 met een magistrale knal vanop afstand. In de toegevoegde tijd zorgde verloren zoon Jesse Lingard (90+1) nog voor de 4-1 eindstand na een knappe combinatie. Ronaldo brak met zijn rentree op Old Trafford overigens ook meteen een record in de Premier League. Met zijn aantreden tegen Newcastle bracht hij het record op zijn naam voor de langste termijn tussen opeenvolgende duels in de Premier League. Dat record stond met 11 jaar en 155 dagen op naam van Damien Delaney.

