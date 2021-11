Met spits Dante Vanzeir (Union Sint-Gillis) en verdediger Wout Faes (Reims), allebei 23 jaar, heeft bondscoach Roberto Martinez vrijdag twee nieuwe Rode Duivels geselecteerd voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (13 november in Brussel) en Wales (16 november in Cardiff).

In de aanval koos Martinez naast Vanzeir voor Christian Benteke (Crystal Palace), Divock Origi (Liverpool), Chares De Ketelaere (Club Brugge), Eden Hazard (Real Madrid), Dries Mertens (Napels) en Leandro Trossard (Brighton). Romelu Lukaku (Chelsea) en Michy Batshuayi (Besiktas) zijn geblesseerd.

Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Timothy Castagne (Leicester), Thorghan Hazard (Dortmund), Thomas Meunier (Dortmund), Axel Witsel (Dortmund), Alexis Saelemaekers (AC Milaan), Kevin De Bruyne (Manchester City), Dennis Praet (Torino), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge) zijn de middenvelders van dienst. Toby Alderweireld (Al-Duhail), onzeker nadat hij woensdag in de Qatarese competitie al na zes minuten van het veld moest, zit wel degelijk in de selectie.

In de verdediging heeft hij het gezelschap van Faes, Dedryck Boyata (Hertha), Jason Denayer (Lyon), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Arthur Theate (Bologna) en Jan Vertonghen (Benfica).. In doel doet Martinez een beroep op Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Koen Casteels (Wolfsburg) en Matz Sels (Straatsburg).

De Rode Duivels hebben hun ticket voor het WK in Qatar al zo goed als zeker op zak. Ze staan met zestien punten uit zes van de acht kwalificatiewedstrijden in hun groep ruim aan kop voor Tsjechië (11 punten uit 7 wedstrijden) en Wales (11 punten uit 6 wedstrijden). Een driepunter tegen de bescheiden Esten levert het team van Martinez altijd de kwalificatie voor Qatar op.

Martinez

Wout Faes profiteert van de afwezigheid van de geblesseerden Zinho Vanheusden en Sebastiaan Bornauw en van die van Thomas Vermaelen, die door de strenge quarantaineregels in Japan niet naar België kan komen. Bovendien is Toby Alderweireld onzeker. 'De jongste maanden was Faes één van de leiders van Reims, hij speelt bijna elke minuut en maakt nog altijd progressie', vertelde Martinez over de 23-jarige verdediger. Hij verdient het om hier te zijn, dit is weer een stap in zijn carrière. Hij krijgt de kans om te tonen wat hij ons bij kan brengen.'

Vanzeir, net als Faes in april 1998 geboren, wordt beloond voor zijn uitstekende seizoensstart. De spits van Union zit al aan tien doelpunten. 'De evolutie van Dante is indrukwekkend', oordeelt Martinez. 'En hij beleeft bij Union een geweldig verhaal. De afwezigheid van Lukaku en Batshuayi zorgt ervoor dat hij ook bij ons ervaring op kan doen. Hij is een erg beweeglijke spits, die makkelijk uit de tweede lijn kan komen. Tijdens het trainingskamp zullen we bekijken hoe we hem best kunnen gebruiken.'

Door de blessures van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi schuiven Christian Benteke en Divock Origi op in de pikorde. 'Benteke is er altijd klaar voor, heeft bij de Duvels nooit teleurgesteld. Dit is een kans voor hem en we hebben vertrouwen in hem. Ook Origi heef ons nooit teleurgesteld. Ik kan de afwezigheid van Lukaku op verschillende manieren opvangen. Als targetspits denk ik in de eerste plaats aan Benteke. Origi, Vanzeir en Trossard zijn meer dynamische spitsen. Maar Lukaku echt vervangen, dat kan niemand.'

De bondscoach stond ook stil bij de situatie van Eden Hazard, geen basisspeler meer bij Real Madrid, en Kevin De Bruyne, niet in vorm bij Manchester City. 'Eden speelt minder, maar fysiek is hij in orde. Hij heeft gewoon wat matchritme nodig en daar kan de nationale ploeg hem bij helpen. Ook over Kevin maak ik me geen zorgen. Ik heb hem tegen Club Brugge bezig gezien en zijn lichaamstaal was heel goed. Je voelt dat zijn beste vorm er weer aankomt.'

In de aanval koos Martinez naast Vanzeir voor Christian Benteke (Crystal Palace), Divock Origi (Liverpool), Chares De Ketelaere (Club Brugge), Eden Hazard (Real Madrid), Dries Mertens (Napels) en Leandro Trossard (Brighton). Romelu Lukaku (Chelsea) en Michy Batshuayi (Besiktas) zijn geblesseerd. Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Timothy Castagne (Leicester), Thorghan Hazard (Dortmund), Thomas Meunier (Dortmund), Axel Witsel (Dortmund), Alexis Saelemaekers (AC Milaan), Kevin De Bruyne (Manchester City), Dennis Praet (Torino), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge) zijn de middenvelders van dienst. Toby Alderweireld (Al-Duhail), onzeker nadat hij woensdag in de Qatarese competitie al na zes minuten van het veld moest, zit wel degelijk in de selectie. In de verdediging heeft hij het gezelschap van Faes, Dedryck Boyata (Hertha), Jason Denayer (Lyon), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Arthur Theate (Bologna) en Jan Vertonghen (Benfica).. In doel doet Martinez een beroep op Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Koen Casteels (Wolfsburg) en Matz Sels (Straatsburg). De Rode Duivels hebben hun ticket voor het WK in Qatar al zo goed als zeker op zak. Ze staan met zestien punten uit zes van de acht kwalificatiewedstrijden in hun groep ruim aan kop voor Tsjechië (11 punten uit 7 wedstrijden) en Wales (11 punten uit 6 wedstrijden). Een driepunter tegen de bescheiden Esten levert het team van Martinez altijd de kwalificatie voor Qatar op.MartinezWout Faes profiteert van de afwezigheid van de geblesseerden Zinho Vanheusden en Sebastiaan Bornauw en van die van Thomas Vermaelen, die door de strenge quarantaineregels in Japan niet naar België kan komen. Bovendien is Toby Alderweireld onzeker. 'De jongste maanden was Faes één van de leiders van Reims, hij speelt bijna elke minuut en maakt nog altijd progressie', vertelde Martinez over de 23-jarige verdediger. Hij verdient het om hier te zijn, dit is weer een stap in zijn carrière. Hij krijgt de kans om te tonen wat hij ons bij kan brengen.' Vanzeir, net als Faes in april 1998 geboren, wordt beloond voor zijn uitstekende seizoensstart. De spits van Union zit al aan tien doelpunten. 'De evolutie van Dante is indrukwekkend', oordeelt Martinez. 'En hij beleeft bij Union een geweldig verhaal. De afwezigheid van Lukaku en Batshuayi zorgt ervoor dat hij ook bij ons ervaring op kan doen. Hij is een erg beweeglijke spits, die makkelijk uit de tweede lijn kan komen. Tijdens het trainingskamp zullen we bekijken hoe we hem best kunnen gebruiken.' Door de blessures van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi schuiven Christian Benteke en Divock Origi op in de pikorde. 'Benteke is er altijd klaar voor, heeft bij de Duvels nooit teleurgesteld. Dit is een kans voor hem en we hebben vertrouwen in hem. Ook Origi heef ons nooit teleurgesteld. Ik kan de afwezigheid van Lukaku op verschillende manieren opvangen. Als targetspits denk ik in de eerste plaats aan Benteke. Origi, Vanzeir en Trossard zijn meer dynamische spitsen. Maar Lukaku echt vervangen, dat kan niemand.' De bondscoach stond ook stil bij de situatie van Eden Hazard, geen basisspeler meer bij Real Madrid, en Kevin De Bruyne, niet in vorm bij Manchester City. 'Eden speelt minder, maar fysiek is hij in orde. Hij heeft gewoon wat matchritme nodig en daar kan de nationale ploeg hem bij helpen. Ook over Kevin maak ik me geen zorgen. Ik heb hem tegen Club Brugge bezig gezien en zijn lichaamstaal was heel goed. Je voelt dat zijn beste vorm er weer aankomt.'