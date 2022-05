David Goffin (ATP 48) heeft zich donderdag gekwalificeerd voor de derde ronde van Roland Garros. Hij won in vier sets van de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 27), het 24e reekshoofd.

Na twee uur en 58 minuten stond de 3-6, 7-6 (7/1), 6-2 en 6-4 eindstand op het bord van Court Simonne-Mathieu. De 31-jarige Goffin en de 24-jarige Tiafoe kruisten voor de vijfde keer de degens, maar voor het eerst op gravel. De Luikenaar won voor de vierde keer.

In de eerste set maakte Tiafoe het verschil met een break in het vierde game (6-3). Goffin ging in de tweede meteen door de opslag van de Amerikaan maar kon bij 5-3 niet uitserveren. In het twaalfde spel liet Goffin twee setpunten liggen, waarna een tiebreak volgde. Daarin was Belgiës nummer 1 duidelijk de betere (7/1).

Goffin trok de goeie lijn door in de derde set. Hij moest zelf een keer zijn opslag inleveren maar snoepte tegelijk drie keer die van Tiafoe af, goed voor een vlotte 6-2 setwinst. De vierde set ging gelijk op tot het negende spel. Daarin lukte Goffin andermaal een break. Vervolgens versierde hij op eigen opslag bij 40/15 een eerste matchbal. Die redde Tiafoe nog na een knappe rally maar bij het tweede matchpunt moest de Amerikaan toch het hoofd buigen.

In de zestiende finales speelt Goffin tegen de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 132) of de Pool Hubert Hurkacz (ATP 13). David Goffin is er voor de elfde keer bij op Roland Garros. In 2016 haalde hij de kwartfinales, zijn beste resultaat tot dusver. De voorbije twee jaar moest hij telkens al na een ronde inpakken. Goffins overwinning dinsdag tegen de Tsjech Jiri Lehecka (ATP 77) was zijn eerste op een grandslamtoernooi sinds de US Open van 2020.

