Afgelopen week kon u via onze site stemmen op de beste Franse voetballer aller tijden, deze week loopt een poll over Duitsland.

We kregen weer heel wat stemmen binnen voor de beste Franse voetballer aller tijden te kiezen. Zinédine Zidane haalde het met een duidelijke voorsprong op Michel Platini. Thierry Henry haalde het podium ook.

Dat strookt met de keuze van de redactie van Sport/Voetbalmagazine. Ook wij kozen voor Zidane en Platini op één en twee, maar zetten woelwater Eric Cantona op drie.

In ons magazine leest u woensdag een verhaal over Zidane, die Algerijnse ouders heeft en opgroeide in La Castellane, een grauwe buurt in Marseille. Wat heeft hij betekend voor een hele generatie immigranten?

Deze week loopt er op onze site een poll over de beste Duitse voetballer aller tijden. De volgende weken komen ook nog Spanje en Italië aan bod. Er zijn telkens prijzen te winnen.

De volledige top tien van de lezers:

1. Zinédine Zidane

2. Michel Platini

3. Thierry Henry

4. Eric Cantona

5. Jean-Pierre Papin

6. Raymond Kopa

7. Kylian Mbappé

8. Antoine Griezmann

9. Just Fontaine

10. Paul Pogba