Ze wilden bij Club Brugge eens een 'echte grote.' Met PSG en Real Madrid kregen ze die. En ook de Luminus Arena zal te klein zijn, met de komst van Napoli, Liverpool en Salzburg. De vedetten komen naar België dit najaar. Maar of de punten er blijven...

Ze zullen snel uitverkocht zijn, de thuiswedstrijden van Club Brugge en KRC Genk in de Champions League. Brugge krijgt de vedetten van Real (Hazard en co.) over de vloer, die van PSG (Neymar misschien, maar zeker Mbappé en Meunier), en als toetje de terugkeer van Ryan Donk, een van de pilaren uit het begin van het tijdperk Mannaert-Verhaeghe. Club wilde een echte topper en kreeg er twee. Of het rijmt met de ambitie om te overwinteren zal wellicht blijken in de twee duels met Galatasaray. Overleven in de hectiek van Istanboel, het wordt een uitdaging. Maar leuk wordt het alleszins, Donkie terug zien. En Meunier, die systematisch op Twitter alles liket wat met Club te maken heeft en de banden met zijn ex-club niet heeft doorgesneden.

En bij KRC Genk kunnen ze ook gelukkig zijn. Tenminste de kassier. 's Werelds beste verdediger, en Engelands beste aanval in de Luminus Arena, de titelverdediger bovendien. Mooi. Ook het Napoli van Dries Mertens, die tegen dan misschien al de topschutter van de club is en Diego Maradona en Hamsik voorbij op de tabellen. Nog mooier. Felice Mazzu kon het alleen maar dromen, een Italiaanse tegenstander. Zijn roots _ Mazzu werd in België geboren als zoon van Italiaanse immigranten, liggen in Calabrië, ten zuiden van.. Napoli. Nog een eindje ten zuiden, maar okee, het zal hem wel wat doen. KRC moet met Salzburg uitmaken wie voor plaats drie strijdt. In Brugge, waar ze vorig seizoen nog botsten op de Oostenrijkers, weten ze hoe lastig dat is, ook al verloor de ploeg deze zomer wat sterkhouders.

Hazard, Mbappé, Salah, Mertens.. Het zijn de groten die dit najaar in België passeren. Ideaal voor de Belgische ploegen om zich te meten met de echte Europese top. Een uitdaging. Puntengewin lijkt verre van evident, al kan dat ook afhangen van de kalender. Real, PSG, Liverpool.. Eens geplaatst hebben die de gewoonte om op speeldag 5 of 6 al eens de lichte brigade op verplaatsing te sturen of op de bank te houden. Kevin De Bruyne vertelde het ons ooit: de groepsfase voor de CL, dat is je zo snel mogelijk plaatsen, en dan rust.

Het is dan ook een dubbel gevoel, een loting tegen een grote. Spannend of ze er straks ook zijn. Twee seizoenen geleden kreeg Anderlecht PSG op speeldag 3 en 4. Thuis werd het 0-4, uit 5-0. Twee keer zwaar verloren. Maar in hetzelfde seizoen kon Bayern maar met moeite in Brussel komen winnen met 1-2, op speeldag 5. En Genk speelde op een vorig kampioenenbal thuis op een koude winteravond ooit 1-1 tegen Real Madrid, op de zesde en laatste speeldag. Het is dus ook een beetje uitkijken naar de kalender.