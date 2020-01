Dit weekend wordt de competitie weer op gang getrapt. Hoe verwachten de fans dat het hun favoriete club zal vergaan? 'Natuurlijk wordt Club kampioen. Wie twijfelt daaraan, na zulke transfers?'

1. Club Brugge 49p 'Tip voor het bestuur'

Frederik Van Eenoo, Supportersfederatie Club Brugge: 'We staan ruim eerste en zelfs als we matig spelen, winnen we. Een boerenjaar, maar in de Champions League zat er meer in.'

...

Frederik Van Eenoo, Supportersfederatie Club Brugge: 'We staan ruim eerste en zelfs als we matig spelen, winnen we. Een boerenjaar, maar in de Champions League zat er meer in.' Sterren: 'Ruud Vormer draagt de ploeg en Clinton Mata is een verdediger van uitzonderlijk niveau. Vanaken blijft de belangrijkste, maar ik vind hem wisselvallig. Heeft hij zijn dag niet, dan trekt dat het hele team naar beneden.' Zwakke plekken: 'De dure topspitsen die Wesley moesten vervangen, stellen teleur. Een tip voor het bestuur: José Izquierdo zit in Engeland te verkommeren op de bank.' Mooiste moment: '0-2 voorstaan bij Real Madrid. Het gezond verstand zegt 'dit houden we niet vol', maar even dromen van een stunt deed zo veel deugd! Idem voor de uitwedstrijd bij PSG, en laten we alsjeblieft zwijgen over die penalty van Mbaye Diagne.' Pronostiek: 'In de play-offs geen verrassingen: wij worden landskampioen, Antwerp komt nog het dichtst. Genk wordt het dark horse: spectaculair, maar niet constant genoeg. Anderlecht komt er niet. Waasland-Beveren is de zwakste ploeg, maar voor mij mag Cercle zakken. Ze hebben ons genoeg gekloot met ons stadion.' Xavier De Vleeschauwer, Amicale des Supporters de Charleroi: 'Karim Belhocine schuwt de risico's niet: zijn speelstijl past bij de mentaliteit van de Carolo. We duiken vlot het post-Mazzu-tijdperk in. Op dit moment zijn we elf matchen op rij ongeslagen!' Sterren: 'Keeper Nicolas Penneteau is in bloedvorm. We genieten van zijn strijdershart.' Zwakke plekken: 'De spelerskern is krap en het zou niet de eerste keer zijn dat we fysiek in nood raken aan het eind van de competitie. Een of twee versterkingen zijn broodnodig.' Mooiste moment: 'Met een 5-0 tegen Oostende de winterstop ingaan, mede dankzij de vocale steun van kapitein Dorian Dessoleil, die meezong op de tribune.' Pronostiek: 'Club Brugge wordt kampioen . Ik hoop dat wij play-off I halen, maar het gaat erom spannen. Oostende zit sportief in een neerwaartse spiraal en nu daar nog financiële problemen bij komen, zie ik hen zakken.' Filip Raes, Supportersfederatie AA Gent: 'Het spelpeil gaat in stijgende lijn. Voor een gedeelde tweede plek hadden de supporters sowieso getekend.' Sterren ? 'Vijf spelers steken erbovenuit: Sven Kums, Vadis Odjidja, Laurent Depoitre, Elisha Owusu en Jonathan David. Drie vaste waarden en twee jonge veulens: het evenwicht zit goed.' Zwakke plekken: 'In het begin van het seizoen waren we kwetsbaar op de backposities. Als je ons wilde pakken, dan gebeurde het daar. Maar Alessio Castro-Montes (rechts) en Milad Mohammadi (links) doen het momenteel prima.' Mooiste moment: 'De viering van tien jaar KAA Gent Foundation, dat sociale projecten steunt. En dat we onze groep wonnen in de Europa League.' Pronostiek: 'Club wint de titel, voor ons zou een tweede plaats al mooi zijn. Zulte Waregem klopt Mechelen voor het laatste ticket voor play-off I. Genk en Anderlecht halen het niet. Cercle degradeert, jammer genoeg.' Denis Bienstman, FASC: 'Antwerp wordt al jaren afgeschilderd als een vuile ploeg. Ik ben blij dat we dat beeld dit seizoen konden bijstellen. Ons voetbal is de moeite.' Sterren: 'Dieumerci Mbokani. Zonder hem worden te veel kansen verprutst. Loper Alexis De Sart is een onverwachte uitblinker. Hij begon onzeker maar komt er nu door.' Zwakke plekken: 'De eerste vijftien matchen konden we maar één keer de nul houden. Dat ligt aan het aanvallende spel, maar ik vind ook dat onze verdediging statisch oogt.' Mooiste moment: 'De 2-1 tegen Club Brugge was de wederopstanding na een lastige oktobermaand.' Pronostiek: 'Club is outstanding: het wint zelfs zijn zwakste matchen. Wij eindigen tussen plek 2 en 4, hopelijk met een bekerfinale erbovenop. Ik ben niet gerust op die halve finale tegen Kortrijk: die zullen met het mes tussen de tanden spelen. Waasland-Beveren is een armzalige ploeg, maar of zij degraderen? Cercle doet zichzelf de das om.' Mario Bronckaerts, La Famille des Rouches: 'Het hoge tempo waarin de matchen elkaar opvolgen, Europees voetbal inbegrepen, eist zijn tol. We hebben veel geblesseerden, hopelijk keren zij terug na de winterstop. Maar Standard staat waar het hoort te staan.' Sterren: 'Zino Vanheusden bevestigt, Samuel Bastien en Selim Amallah zijn de revelaties. Alle drie zijn of waren out met blessures. Benieuwd of keeper Arnaud Bodart doorgroeit.' Zwakke plekken: 'Ex-Standardspeler Dieumerci Mbokani scoorde tegen ons. Met een targetspits zoals hij stonden we hoger en zouden we Europees niet zijn uitgeschakeld.' Mooiste moment: 'De vele goals in extra time maken ons seizoen, maar eigenlijk was het wisselvallig, zonder uitschieters.' Pronostiek: 'Brugge levert de kampioen (Club) én de daler (Cercle). Ik denk dat de huidige top zes play-off I speelt.' Hans De Decker, Supportersorgaan Malinwa: 'Trainer Wouter Vrancken is een geschenk uit de hemel. Hij smeedde een hechte groep, die met passie voetbalt.' Sterren: 'Rob Schoofs en Joachim Van Damme. Zeg eens eerlijk: wie heeft er in eerste een beter middenveld?' Zwakke plekken: 'Voor het seizoen droomde niemand van play-off I, maar nu we hier staan, groeien de ambities. We moeten oppassen dat we onszelf niet overschatten.' Mooiste moment: 'Ons kolkende stadion spoelt de extrasportieve zorgen van vorig jaar weg. De fans vreesden het ergste en genieten van elk moment.' Pronostiek ? 'De onvermijdelijke kampioen Club Brugge is een machine waar in België niemand tegenop kan. Voor Mechelen is play-off I geen must, maar een droom. Ik vrees dat we het net niet halen. Cercle zit in slechte papieren, net als Oostende.' Vanessa Bruyneel, Esseveefans: 'We doen mee voor play-off I en zitten in de halve finale van de beker. Na twee mindere seizoenen is dit opnieuw het niveau waarop wij Zulte Waregem willen zien.' Sterren: 'Ik had gedacht dat we met Olivier Deschacht een uitbollende vedette zouden binnenhalen, zoals eerder het geval was met Thomas Buffel. Maar het tegendeel is waar! Wat een inzet.' Zwakke plekken: 'De ploeg was te slap in de derby's tegen KV Kortrijk. De spelers snappen niet hoe belangrijk die matchen zijn voor hun fans.' Mooiste moment: 'Uitworp van Sammy Bossut na een hoekschop, Omar Govea stuurt Cyle Larin weg die de scorende Saido Berahino aanspeelt. Deze prachtcounter leek op het doelpunt van de Rode Duivels tegen Japan.' Pronostiek ? 'We halen play-off I, maar ik denk niet dat we daar potten zullen breken. Charleroi valt ertussenuit voor het opzittende Genk. Club stoomt naar de titel, het zwakke Waasland-Beveren degradeert.' Rudy Claessens, Supportersfederatie OSV: 'KRC presteert niet zoals de Genkies verwachten. De ene week denk je dat we vertrokken zijn, de volgende is het spel weer beneden alle peil. De nieuwe trainer bracht wel beterschap.' Sterren: 'De spelers uit de kampioenenploeg nemen de nieuwelingen niet op sleeptouw. Sander Berge brengt tenminste regelmaat. Van Theo Bongonda en Ianis Hagi werd veel verwacht, maar het kwam er nog niet uit.' Zwakke plekken: 'De club investeerde veel in onervaren spelers. Zeker in Europa oogde het team groen. De verdediging is een kaartenhuis en het uitvallen van keeper Danny Vukovic sloeg een gat.' Mooiste moment: 'De tweede helft op Liverpool was gedenkwaardig. Een Belgische ploeg die vrank voetbalt op Anfield: is dat niet knap?' Pronostiek: 'Ik zie ons toch nog play-off I halen en daarin pakweg vierde worden. Niemand maakt het Club moeilijk voor de titel: in Genk weten we wat toptrainer Philippe Clement kan. Cercle speelt goed, maar pakt te weinig punten. Waasland-Beveren vind ik nochtans ontzettend zwak.' Frank Eeckhout, Fan Board Anderlecht: 'Het geduld van de fans is verrassend groot. Dankzij figuren als Vincent Kompany en Michael Verschueren: echte Anderlecht-mannen van wie je weet dat ze het beste voorhebben met de club.' Sterren: 'Voetballers met het niveau van Kompany of Nacer Chadli zien we in België zelden. Jammer dat ze zo vaak geblesseerd zijn. Marco Kana verrast. Degelijk, constant, en amper 17 jaar!' Zwakke plekken: 'Het spelpeil was aanvankelijk goed, maar verzwakte. Niet verwonderlijk met zo'n jonge kern. Kerels als Jérémy Doku en Alexis Saelemaekers spelen twee sterke matchen en zakken dan een maand weg. Een goalgetter had een groot verschil gemaakt.' Mooiste moment: 'De thuismatch tegen KV Mechelen, nochtans een 0-0. De ploeg sprankelde. Het stadion hunkerde naar een mooi seizoen.' Pronostiek ? 'Anderlecht wordt zevende of achtste. Misschien halen we Europees voetbal via play-off II? Club speelt los kampioen, jammer genoeg. Hun stadsgenoten degraderen.' Benjamin Vandenbroucke, Hurlus Red Fans: 'Andere jaren was Moeskroen een ploeg die zich door een of twee goede maanden kon redden. Dit seizoen voetballen we aanhoudend goed. Wel oppassen dat de mindere periode van eind 2019 zich niet doorzet.' Sterren: 'Zo veel heeft spits Stipe Perica nog niet gespeeld, en toch al zes goals. Hij gaat belangrijk worden. Moeskroen heeft twee fantastische keepers: Jean Butez en Vaso Vasic. Wat een luxe. En het straffe is: eigenlijk hebben we hen amper nodig gehad.' Zwakke plekken: 'De efficiëntie in het strafschopgebied moet beter. De ploeg verzilvert het goede spel te weinig, we maken de kansen niet af.' Mooiste moment: 'Succes went: geen enkele match stak er qua gevoel bovenuit.' Pronostiek: 'Natuurlijk wordt Club kampioen. Wie twijfelt daaraan, na zulke transfers? Zelfs de halvering van de punten in de play-offs zal hen niet stoppen. Cercle degradeert. Hun trainer Bernd Storck kennen we: veel lof voor zijn voetbal, maar je haalt er weinig punten mee.' Mike Swysen, Supportersverbond KSTVV: 'We staan hoger dan gevreesd, want met deze onevenwichtige kern had het een moeilijk seizoen kunnen worden. Play-off I zat er nooit in.' Sterren: 'Spits Yohan Boli is enorm belangrijk. Zonder zijn tien goals wenkt de degradatie. Boli zal deze winter wel getransfereerd worden. In de zomer eindigt zijn contract en kan hij gratis vertrekken.' Zwakke plekken: 'Er is niet voortgebouwd op het succes van vorig seizoen. De sterkhouders vertrokken, zonder valabele vervangers. Het ontslag van Marc Brys hing in de lucht: de trainer pronkte te veel met zijn teleurstelling. Maar de grote fout ligt bij het bestuur.' Mooiste moment: 'De twee matchen tegen Genk. Uit gewonnen, thuis komen we terug na 0-3. Jammer genoeg praatte men achteraf alleen over de onlusten bij de supporters.' Pronostiek: 'Aan Club valt niks te doen. Ik zag Standard als uitdager, maar niet na hun slechte decembermaand. Hopelijk kleurt Zulte Waregem play-off I, zij voetballen frisser dan Genk of Anderlecht. STVV eindigt twaalfde. Het voetbal van Cercle is knap, maar hun achterstand is te groot.' Jean Pierre Staelens, supportersclub Overleie: 'Niet dat we een ploeg hebben voor play-off I, maar dit is toch zwakker dan verwacht. Is het gemakzucht, te weinig ambitie of gewoon pech?' Sterren: 'Jammer dat Faïz Selemani zo lang niet speelgerechtigd was. Hij kan een man voorbij en heeft gestalte. Zo'n spits kan iedere ploeg gebruiken.' Zwakke plekken: 'De thuisreputatie van Kortrijk is kapot en we krijgen ontzettend veel strafschoppen tegen. Door individuele fouten, al stond de VAR ook niet altijd aan onze kant. Kortrijk moet de bal haast in doel lopen, want niemand scoort van een afstand.' Mooiste moment: 'De zesde keer op rij winnen van de buren van Zulte Waregem, al hebben we er niks mee gekocht. Er volgde een 2 op 24 op.' Pronostiek: 'We kijken uit naar de halve finale van de beker, maar Antwerp is een zware tegenstander. Cercle degradeert, tenzij Oostende zijn licentie niet haalt. Gent is ook sterk, maar Club wordt zeker kampioen.' Albert Wintgens, Club de Supporters Pandas: 'Verdedigend is het solide, maar aanvallend maken we niks klaar. Amper 17 keer gescoord! Eupen moest een nieuwe ploeg bouwen. We konden dit verwachten.' Sterren: 'Op keeper Ortwin De Wolf en centrale verdediger Olivier Verdon kun je rekenen. Dat het aanvallend beter begint te lopen, ligt aan de terugkeer van Danijel Milicevic.' Zwakke plekken: 'Hoe kun je presteren zonder fatsoenlijke diepe spits? Ons middenveld is ook opvallend traag.' Mooiste moment: 'De overtuigende 2-0 tegen Racing Genk in november. Omdat het de eerste thuisoverwinning was en omdat je voelde: dit elftal is te sterk om in degradatienood te komen.' Pronostiek: 'Cercle Brugge, Waasland-Beveren en het ook al matige KV Kortrijk strijden om in eerste klasse te blijven. De kampioen is allang bekend. Zelden zag ik in België zo'n sterk team als dit Club Brugge.' Peter Van Nuffel, Supportersfederatie Kustboys: 'Meteen na de winterstop spelen we thuis tegen Waasland-Beveren: die match moeten we winnen. En laten we hopen dat de motor bij Cercle niet aanslaat.' Sterren: 'Ante Palaversa doet de ploeg draaien, maar dé uitblinker kan ik hem niet noemen. Ik nomineer voorzitter Frank Dierckens: een man met een KVO-hart die de moeilijke financiële erfenis van Marc Coucke moet beheren.' Zwakke plekken: 'KVO kon geen enkele keer de nul houden. Iedere fout wordt afgestraft.' Mooiste moment: 'We wonnen twee keer van Anderlecht, versloegen AA Gent en speelden een hoogstaande match tegen Club Brugge in de beker. Tegen de topclubs presteren we, maar de matchen die we moeten winnen, gaan verloren.' Pronostiek: 'Club Brugge kampioen is een uitgemaakte zaak, maar onderaan is er nog niks beslist. Wie komt versterkt uit de winterstop? Nieuwe trainer Dennis Van Wijk staat bekend als degradatiedepanneur: hij mag zijn trucje nog eens tonen.' Wim Van Goethem, Supportersfederatie Waasland-Beveren: 'Onze vrees is uitgekomen: weer vecht onze club tegen degradatie. We hebben hier ervaring mee. De ploeg zal de rug wel rechten. De 6 op 6 voor de winterstop geeft vertrouwen.' Sterren: 'Een gemeentelijke voetbalclub laten meedraaien op het hoogste niveau kost veel geld: ik geef een pluim aan onze financiële verantwoordelijken en aan de gemeente Beveren, die groen licht gaf voor de bouw van een nieuwe tribune.' Zwakke plekken: 'De laatste jaren trekken we het matige transferbeleid van de zomer recht in de winter, maar we kunnen het lot niet blijven tarten. Je kunt er niet van blijven uitgaan dat er telkens één ploeg minder zal zijn dan wij.' Mooiste moment: 'De Freethiel feestte na de overwinning tegen STVV: dé stap richting behoud.' Pronostiek: 'De huidige stand wordt ook de eindstand: Waasland-Beveren blijft voorlaatste, maar Cercle degradeert. Ook aan de top zes zie ik niks meer veranderen.' Anita Van Osselaer, Supportersfederatie Cercle Brugge KSV: 'Er bestaan geen gemakkelijke matchen voor wie onderaan staat. Tegenslagen, weinig vertrouwen... Toch geloven we er nog in. Ons voetbal is mooi.' Sterren: 'Kylian Hazard en Stef Peeters vind ik straffe voetballers, maar het komt er niet uit. In een ploeg met vertrouwen zouden zij het beter doen.' Zwakke plekken: 'Het elftal is niet alleen jong, veel spelers kennen bovendien de Belgische competitie niet. We missen in elke linie een ervaren rot, maar komen die in de winterstop naar Cercle, nu we in degradatienood zitten?' Mooiste moment: 'De ontlading na de eerste overwinning onder Bernd Storck. We dachten dat we vertrokken waren.' Pronostiek: 'Ik blijf geloven dat we ons redden, maar zes punten inhalen is moeilijk. De anderen moeten falen. Dat kan: Oostende oogt bijvoorbeeld kwetsbaar. Wie kampioen speelt? Als Cercle-fan ga ik echt niet Club Brugge antwoorden.'