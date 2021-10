Elizabeth (Lizzie) Deignan (Trek-Segafredo) heeft zaterdag de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen op haar naam geschreven. De 32-jarige Britse bleef na 116,4 kilometer tussen Denain en Roubaix de Nederlandse Marianne Vos voor. De Italiaanse Elisa Longo Borghini maakte het podium vol.

De vrouwen kregen 116,5 kilometer voorgeschoteld, waarvan 29,2 kilometer over kasseien ging, verspreid over zeventien stroken en goed voor ruim een kwart van de wedstrijd. Deignan nam meteen veel initiatief en snelde vroeg weg. Ze gaf geen krimp en reed op de velodroom in Roubaix naar de zege. Vos drong nog aan maar kon de Britse niet meer in de problemen brengen.

Parijs-Roubaix was de laatste koers voor de 31-jarige Jolien D'hoore, die in Noord-Frankrijk niet voor de prijzen meedeed. Ze gaat vanaf begin volgend jaar aan de slag als sportdirecteur bij het Nederlandse wielerteam NXTG Racing. D'hoore zal die functie combineren met een job als performance-coach bij Cycling Vlaanderen.

