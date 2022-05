Cyriel Dessers heeft zich donderdag met Feyenoord voor de finale van de Conference League geplaatst. De Belgisch-Nigeriaanse spits, 90 minuten op het veld, hoefde daarvoor deze keer niet te scoren. In Marseille bleef het 0-0. In de heenwedstrijd had Feyenoord de Zuid-Franse club vorige week met 3-2 verslagen, dankzij twee doelpunten van Dessers.

In de eerste finale van de Conference League neemt Feyenoord het woensdag 25 mei in het Albanese Tirana op tegen AS Roma. De club van coach José Mourinho schakelde het Leicester van Youri Tielemans en Timothy Castagne uit. Roma won in eigen stadion met 1-0, dankzij een doelpunt van Tammy Abraham (11e). De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Tielemans speelde de volledige partij, Castage mocht twintig minuten voor tijd invallen.

