De wedstrijd tussen Sint-Truiden en Beerschot van morgen/dinsdag in de Jupiler Pro League is door de kalendermanager uitgesteld. Dat heeft de Pro League maandag gemeld.

Bij de door de Pro League opgelegde coronatesting van spelers en omkadering van de A-kern kwamen bij Beerschot elf positieve stalen aan het licht, zo lieten de Ratten zondagavond weten. Daaronder waren meer dan zeven stalen van spelers. Als minstens zeven A-kernspelers coronapositief zijn, mag een club volgens het protocol van de Pro League uitstel aanvragen.

Beerschot diende een soortgelijke aanvraag in die de Pro League goedkeurde. 'Conform het Covid-19 Protocol en het Bondsreglement diende de club een aanvraag in, waarna de kalendermanager besloot de wedstrijd uit te stellen', klinkt het in een mededeling. 'De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd.'

