De Duitse eerste- en tweedeklasseclubs hebben sinds het begin van de coronapandemie een gezamenlijk verlies van ruim een miljard euro geleden. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de Duitse voetballiga (DFL), die vrijdag zijn voorgesteld.

'Voor het seizoen 2020-2021 zakten de globale inkomsten voor beide kampioenschappen met meer dan 750 miljoen euro in vergelijking met het laatste seizoen voor de pandemie (2018-2019): van 4,8 naar 4,05 miljard euro', legde DFL-voorzitster Donata Hopfen uit. 'De daling van het omzetcijfer voor de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 liep op tot ruim een miljard euro', voegde ze eraan toe.

Het verlies uit de ticketverkoop is significant. Waar de clubs in het seizoen 2018-2019 nog 650 miljoen euro uit de verkoop van kaartjes haalden, was dat in het seizoen 2020-2021 nog slechts 35,5 miljoen euro, ofwel een daling met 95 procent.

Ook de werkgelegenheid werd hard geraakt. Het aantal vaste jobs in het Duitse profvoetbal zakte met de helft, van 52.789 naar 26.183. Het aantal indirecte banen (vooral mensen ingezet op wedstrijddagen) viel zelfs met 80 procent terug. 'We worden geconfronteerd met een onuitgegeven situatie', verklaarde Hopfen. 'De tijd dat de groei bijna vanzelfsprekend was, is voorbij. Dit zal ongetwijfeld een enorme impact hebben op de ontwikkeling van het Duitse voetbal in de komende jaren.'

'Voor het seizoen 2020-2021 zakten de globale inkomsten voor beide kampioenschappen met meer dan 750 miljoen euro in vergelijking met het laatste seizoen voor de pandemie (2018-2019): van 4,8 naar 4,05 miljard euro', legde DFL-voorzitster Donata Hopfen uit. 'De daling van het omzetcijfer voor de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 liep op tot ruim een miljard euro', voegde ze eraan toe. Het verlies uit de ticketverkoop is significant. Waar de clubs in het seizoen 2018-2019 nog 650 miljoen euro uit de verkoop van kaartjes haalden, was dat in het seizoen 2020-2021 nog slechts 35,5 miljoen euro, ofwel een daling met 95 procent. Ook de werkgelegenheid werd hard geraakt. Het aantal vaste jobs in het Duitse profvoetbal zakte met de helft, van 52.789 naar 26.183. Het aantal indirecte banen (vooral mensen ingezet op wedstrijddagen) viel zelfs met 80 procent terug. 'We worden geconfronteerd met een onuitgegeven situatie', verklaarde Hopfen. 'De tijd dat de groei bijna vanzelfsprekend was, is voorbij. Dit zal ongetwijfeld een enorme impact hebben op de ontwikkeling van het Duitse voetbal in de komende jaren.'