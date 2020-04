De Duitse viroloog Ulf Dittmer heeft gemengde gevoelens bij een snelle hervatting van de Bundesliga zonder publiek. 'Het hoeft geen probleem te geven als je met minder dan 250 man in een voetbalstadion bent', aldus de Duitse expert. 'Als iedereen maar om de drie dagen wordt getest. Maar is dat wel ethisch verantwoord?'

'We hebben nog geen oneindige testcapaciteit in Duitsland', benadrukte Dittmer. 'Moeten we dan niet eerst mensen testen die het echt nodig hebben? En wat doe je als een voetballer positief test? Dan moet niet alleen hij in quarantaine. Want voetbal is een contactsport. Met wie is hij dan allemaal in aanraking geweest?' De Duitse Voetballiga (DFL) schoof dinsdag een beslissing over mogelijke hervatting van het seizoen voor zich uit.

Vrijdag zou een algemene ledenvergadering worden gehouden, maar die bijeenkomst is verplaatst naar donderdag 23 april. Er wordt in ieder geval tot en met 30 april niet gevoetbald in de Bundesliga en op het tweede niveau in Duitsland. Heel wat clubs zijn al wel begonnen met trainen op het veld, veelal in kleine groepjes. De DFL heeft de vergadering bijna een week uitgesteld, om de clubs zo meer tijd te geven om na te denken.

De 36 betrokken verenigingen beslissen op basis van de overheidsvoorschriften wat er met hun voetbalcompetities gaat gebeuren. In Duitsland wordt voorzichtig gedacht aan hervatting van de Bundesliga, maar dan voorlopig wel zonder publiek. Volgens Dittmer, de voorzitter van wetenschappelijk instituut Leopoldina, moet er rekening mee worden dat in het ergste geval zelfs anderhalf jaar geen supporters aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijden.

'We hebben nog geen oneindige testcapaciteit in Duitsland', benadrukte Dittmer. 'Moeten we dan niet eerst mensen testen die het echt nodig hebben? En wat doe je als een voetballer positief test? Dan moet niet alleen hij in quarantaine. Want voetbal is een contactsport. Met wie is hij dan allemaal in aanraking geweest?' De Duitse Voetballiga (DFL) schoof dinsdag een beslissing over mogelijke hervatting van het seizoen voor zich uit. Vrijdag zou een algemene ledenvergadering worden gehouden, maar die bijeenkomst is verplaatst naar donderdag 23 april. Er wordt in ieder geval tot en met 30 april niet gevoetbald in de Bundesliga en op het tweede niveau in Duitsland. Heel wat clubs zijn al wel begonnen met trainen op het veld, veelal in kleine groepjes. De DFL heeft de vergadering bijna een week uitgesteld, om de clubs zo meer tijd te geven om na te denken.De 36 betrokken verenigingen beslissen op basis van de overheidsvoorschriften wat er met hun voetbalcompetities gaat gebeuren. In Duitsland wordt voorzichtig gedacht aan hervatting van de Bundesliga, maar dan voorlopig wel zonder publiek. Volgens Dittmer, de voorzitter van wetenschappelijk instituut Leopoldina, moet er rekening mee worden dat in het ergste geval zelfs anderhalf jaar geen supporters aanwezig kunnen zijn bij de wedstrijden.